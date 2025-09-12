 Ərdoğanın müavini Naxçıvana səfərə gəlir | 1news.az | Xəbərlər
Ərdoğanın müavini Naxçıvana səfərə gəlir

12:22 - Bu gün
Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) sədrinin müavini, Türk dövlətləri ilə əlaqələr Baş İdarəsinin rəhbəri Kürşad Zorlu Naxçıvana səfərə gəlir.

1news.az xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.

"Bu gün Naxçıvan-İğdır xəttində ilk dayanacağımız Türk dünyasının strateji mərkəzlərindən biri – "Türk qapısı" Naxçıvan olacaq. Qarşıdakı dövrdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bölgəmizdə formalaşdıracağı sülh və rifah mühiti məhz Naxçıvan xəttindən yüksələcək",- sədr müavini qeyd edib.

