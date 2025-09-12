 Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

12:06 - Bu gün
Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Nizami rayonunda talama cinayətləri baş verib. Naməlum şəxslər ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus 2 min 235 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını və 800 manatlıq mopedi oğurlayıblar.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, bu barədə zərərçəkənlər polisə məlumat veriblər.

Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə qeyd olunan əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Q. Süleymanova və N. Abdullayev saxlanılıblar.

Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
53

Aktual

Cəmiyyət

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Cəmiyyət

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Köşə

Poçt qutusu, poçtalyon və məktub - Keçmişə salam!

Cəmiyyət

Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə və Xocalının Badara kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

Cəmiyyət

Bakıda balıq yarmarkası fəaliyyətə başlayıb - FOTO

İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib

Bakıda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanıldı

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Beyləqanda kafedə 2 nəfər güllələnib

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bakıda reklam şirkətindən oğurluq olub

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Son xəbərlər

Bakıda balıq yarmarkası fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bu gün, 13:32

İtkin şəhid Ayaz Zərbalıyev Göyçayda dəfn edilib

Bu gün, 13:21

Bakıda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 12:58

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:52

Emin Əmrullayev: Azərbaycan tarixi dərslərində istifadə olunan mətnlər uşaqların nitqinə uyğun deyil

Bu gün, 12:49

Anyma, Martin Garrix və Glass Animals Bakı səhnəsində – Formula 1 zamanı möhtəşəm konsertlər!

Bu gün, 12:44

Bakıda “Avtomobilsiz gün” keçiriləcək

Bu gün, 12:39

Ərdoğanın müavini Naxçıvana səfərə gəlir

Bu gün, 12:22

Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 12:06

Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycanın cənub regionuna infotur təşkil edib

Bu gün, 11:49

Qızılın şokaladların içərisində keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:32

Maliyyə Nazirliyindən nəzarət tədbirləri ilə bağlı jurnalistlərə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:22

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Bu gün, 11:10

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:59

Şahzadə Harri Kiyevə səfər edib

Bu gün, 10:54

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

Bu gün, 10:43

DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:24

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dollara enib

Bu gün, 10:04

Lənkəranda nakokuryerlikdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

Bu gün, 09:41

Azərbaycanda yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:19
Bütün xəbərlər