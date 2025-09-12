Paytaxtın Nizami rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar
Nizami rayonunda talama cinayətləri baş verib. Naməlum şəxslər ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus 2 min 235 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını və 800 manatlıq mopedi oğurlayıblar.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, bu barədə zərərçəkənlər polisə məlumat veriblər.
Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə qeyd olunan əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Q. Süleymanova və N. Abdullayev saxlanılıblar.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
