 Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

13:01 - Bu gün
Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Paytaxtın Xətai rayonunda evlərin birindən oğurluq olub.

1news.az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, rayon sakini polisə müraciət edərək yaşadığı evdən 15000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarının talanmasını bildirib.

Xətai RPİ 35-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 44 yaşlı Ə.Göyüşov müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Rayon ərazisində bir nəfərə məxsus 1800 manat dəyərində skuter oğurlamaqda şübhəli bilinən N.Abdullayev də ərazi polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
112

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Rəsmi

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Siyasət

Cıdır düzündə BƏƏ ilə dostluq rəmzi kimi Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib

Cəmiyyət

Qlobal İnnovasiya İndeksi – 2025 dərc olunub

Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Son xəbərlər

Qlobal İnnovasiya İndeksi – 2025 dərc olunub

Bu gün, 19:11

Mərkəzi Bankın “Nağd pul ofisi” fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 17:58

BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla əlaqələrimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağı arzulayırıq

Bu gün, 17:48

Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:46

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Bu gün, 17:44

İlham Əliyev: Azərbaycan və BƏƏ hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin yanındadır

Bu gün, 17:42

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:41

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Bu gün, 17:31

ABB binasında Libraff!

Bu gün, 17:24

Ali Məhkəmənin hakimi Tahir Kazımov təqaüdə yola salınıb

Bu gün, 17:15

Cəlilabadda məktəblinin qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:02

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 16:48

Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

Bu gün, 16:38

Paytaxtda motosiklet qaçıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:34

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Şuşa qalasının önündə foto çəkdiriblər - FOTO

Bu gün, 16:16

İlham Əliyev və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 16:04

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Bu gün, 15:44

Şair Əlisəmid Kür reanimasiyaya yerləşdirilib

Bu gün, 15:30

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

Bu gün, 15:19

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:16
Bütün xəbərlər