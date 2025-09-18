 Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

13:09 - Bu gün
Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda evdən külli miqdarda pul oğurlanıb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, rayonda yerləşən evlərin birindən 45 000 manat pul oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.

Babək Rayon Polis İdarəsinin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Mustafayeva Ayşən müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırmalarla məlum olub ki, saxlanılan şəxs evə kişi geyimində daxil olaraq oğurluğu törədib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
95

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Fərdi süni intellekt erası: “Acer” Berlində keçirilən IFA 2025 sərgisində dünya ictimaiyyətini nə ilə təccübləndirdi?

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov Almaniyada müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Şamaxıda Üzüm və Şərab Festivalı start götürür

Son xəbərlər

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Bu gün, 13:31

Tovuzda arxdan kişi meyiti tapılıb

Bu gün, 13:26

Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

Bu gün, 13:09

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 12:44

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:41

Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində iz qoymuş dahi bəstəkar, ictimai xadim - Üzeyir Hacıbəyli

Bu gün, 12:34

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:34

BMT-nin hakimlər və vəkillər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

Bu gün, 12:25

DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub

Bu gün, 12:24

Kürdəmirdə evi yararsız hala düşən vətəndaş üçün çadır quruldu - FOTO

Bu gün, 12:00

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:51

Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

Bu gün, 11:36

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

Bu gün, 11:35

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var

Bu gün, 11:07

Bakıda kafe yanıb

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər