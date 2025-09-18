Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda evdən külli miqdarda pul oğurlanıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, rayonda yerləşən evlərin birindən 45 000 manat pul oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.
Babək Rayon Polis İdarəsinin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Mustafayeva Ayşən müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalarla məlum olub ki, saxlanılan şəxs evə kişi geyimində daxil olaraq oğurluğu törədib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir.
