 Göygöl Şərab Zavodu Şamaxıda keçirilən Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Göygöl Şərab Zavodu Şamaxıda keçirilən Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edib - FOTO

15:01 - Bu gün
Göygöl Şərab Zavodu Şamaxıda keçirilən Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edib - FOTO

13–14 sentyabr tarixlərində Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində ənənəvi Üzüm və Şərab Festivalı keçirilib.

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin, “Abqora” restoranı və “Nəsimi bağları” kompleksinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir iki gün davam edib.

Festivalın açılış mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.

Göygöl Şərab Zavodu da festivalda öz məhsullarını təqdim edərək, ziyarətçilərə dadma imkanı yaradıb. İştirakçılar zavodun müxtəlif çeşidli məhsulları ilə yaxından tanış olub, onların istehsal prosesi və xüsusiyyətləri barədə məlumat alıblar.

Festivalın əsas məqsədi yerli üzümçülüyü və şərab istehsalını təşviq etmək, ixrac imkanlarını genişləndirmək, həmçinin ölkənin zəngin şərabçılıq ənənələrini ictimaiyyətə çatdırmaq olub. Proqram çərçivəsində müxtəlif maarifləndirici sessiyalar, təqdimatlar və əyləncəli tədbirlər də təşkil olunub.

Paylaş:
142

Aktual

Rəsmi

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Cəmiyyət

Şağan qəsəbəsində sabah qaz olmayacaq

Astarada intihar etdiyi bildirilən 71 yaşlı qadının qətlə yetirildiyi məlum olub

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Şamaxıda Üzüm və Şərab Festivalı start götürür

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan şəxslər saxlanılıb

Son xəbərlər

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025: Sürət həvəskarları Pit zolağı gəzintisində - FOTO

Bu gün, 19:16

Əli Əsədov Bişkekdə Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 17:45

Şağan qəsəbəsində sabah qaz olmayacaq

Bu gün, 17:34

Astarada intihar etdiyi bildirilən 71 yaşlı qadının qətlə yetirildiyi məlum olub

Bu gün, 17:11

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Bu gün, 17:00

Naxçıvanda Memar Əcəminin abidəsi ucaldılacaq - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:47

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:32

Sinif yoldaşını qətlə yetirən yeniyetmənin məhkəməsi yekunlaşıb

Bu gün, 16:17

Formula 1 Pilotları Paddock-da: Yarışa Sayılı Saatlar Qaldı - FOTO

Bu gün, 15:48

Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün tətbiq olunmasına dair tədbir keçirilib

Bu gün, 15:41

Milli Məclisdə gənclərin azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

Bu gün, 15:34

“Formula-1 Azərbaycan Qran-prisi 2025”in ilk mətbuat konfransı keçirildi

Bu gün, 15:30

Komissar: Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir və fəal iştiraka hazırdır.

Bu gün, 15:11

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:10

Göygöl Şərab Zavodu Şamaxıda keçirilən Üzüm və Şərab Festivalında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:01

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50
Bütün xəbərlər