Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci sərbəst yürüşü başa çatıb - ilk 3 yerin qalibi - SİYAHI - YENİLƏNİB
Bakı Şəhər Halqasında keçirilən Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-in ikinci sərbəst yürüşü başa çatıb.
1news.az xəbər verir ki, yarışda “Ferrari” komandasının sürücüsü Lyus Hamilyon 1:41.293 nəticə ilə ən sürətli dövrəyə imza ataraq sessiyanı lider kimi tamamlayıb . Onun komanda yoldaşı Şarl Lekler ilə yarışın ikincisi olub. Üçüncü yerdə isə “Mercedes” komandasının pilotu pilotu Corc Rasselll isə yarışı üçüncü tamamlayıb.
Yarışı ilk 10-luqdan tamamlayan pilotların siyahısını təqdim edirik:
|Sıra
|Sürücü
|Komanda
|Zaman
|1
|Çarlz Lekler
|"Ferrari"
|1:41.293
|2
|Lyuis Hemilton
|"Ferrari"
|+0.074
|3
|Corc Rassell
|"Mercedes"
|+0.477
|4
|Kiml Antonelli
|"Mercedes"
|+0.486
|5
|Oliver Berman
|"Haas Ferrari"
|+0.598
|6
|Maks Ferstappen
|"Red Bull Racing Honda RBPT"
|+0.609
|7
|Liam Louson
|"Red Bull Racing Honda RBPT"
|+0.696
|8
|Esteban Okon
|"Haas Ferrari"
|+0.874
|9
|Aleksander Albon
|"Williams Mercedes"
|+0.884
|10
|Lando Norris
|"McLaren Mercedes"
|+0.906
****
16:02
Bakı Şəhər Halqasında keçirilən Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-in ilk sərbəst yürüşü başlayıb.
1news.az xəbər verir ki, mübarizə saat 16:00-da start götürüb.
Qeyd edək ki, günün ilk test yürüşündə “ “McLaren” komandasının sürücüsü Lando Norris ən sürətli dövrəyə imza ataraq sessiyanı lider kimi tamamlayıb – 1:42.704. Onun komanda yoldaşı və çempionatın lideri Oskar Piastri 0.310 saniyə geridə qalaraq ikinci nəticəni göstərib. İlk üçlüyü isə “Ferrari”nin sürücüsü Şarl Lekler tamamlayıb - 1:43.256.
Xatırladaq ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.