 “Formula 1”: Maks Ferstappen liderliyini qoruyub saxlayır – YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

“Formula 1”: Maks Ferstappen liderliyini qoruyub saxlayır – YENİLƏNİB

Qafar Ağayev16:10 - Bu gün
“Formula 1”: Maks Ferstappen liderliyini qoruyub saxlayır – YENİLƏNİB

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in əsas yarışı davam edir.

1news.az-ın məlumatına görə, 26 dövrə arxada qaldıqdan sonra "Red Bull" komandasının pilotu Maks Ferstappen yarışa liderlik edir. Onu "Mercedes"dən Corc Rassell ikinci, "Red Bull" komandasının digər pilotu Yuki Tsunoda üçüncü pillədə izləyir.

Yarışın startında maraqlı anlar yaşanıb. "Maklaren" pilotu Oskar Piastri bolidinə nəzarəti itirərək qəza törədib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi Bakı şəhər halqasında keçirilir və əsas yarış 51 dövrədən ibarətdir.

****

15:40

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in əsas yarışı davam edir.

1news.az-ın məlumatına görə, 10 dövrə arxada qaldıqdan sonra "Red Bull" komandasının pilotu Maks Ferstappen yarışa liderlik edir. Onu "Uilyams" komandasının sürücüsü Karlos Sayns ikinci pillədə, "Reysinq Bulls" pilotu Liam Louson isə üçüncü pillədə izləyir.

Yarışın startında maraqlı anlar yaşanıb. "Maklaren" pilotu Oskar Piastri bolidinə nəzarəti itirərək qəza törədib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi Bakı şəhər halqasında keçirilir və əsas yarış 51 dövrədən ibarətdir.

****

15:00

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”də final mərhələsinə start verilib.

1news.az xəbər verir ki, sıralama düzülüşünə nəzər salsaq, birinci yerdə “Red Bull Racing Honda RBPT” pilotu Maks Ferstappen göstərib, ikinci yerdə "Williams Mercedes" komandasının pilotu Karlos Sainz, üçüncü yerdə isə " Racing Bulls Honda RBPT"pilotu Liam Lavson başlayıb.

Paylaş:
145

Aktual

FORMULA 1

Bakıda daha bir “Formula 1” həyəcanı başa çatıb - FOTO – YENİLƏNİB

FORMULA 1

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub - FOTO

FORMULA 1

Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli oldu

FORMULA 1

“Formula 1”: Maks Ferstappen liderliyini qoruyub saxlayır – YENİLƏNİB

FORMULA 1

Bakıda daha bir “Formula 1” həyəcanı başa çatıb - FOTO – YENİLƏNİB

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub - FOTO

Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli oldu

“Formula 1”: Maks Ferstappen liderliyini qoruyub saxlayır – YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda “Formula 1” yarışları 2030-cu ilə qədər davam edəcək – FOTO - YENİLƏNİB

Maks Verstappen və Daniel Rikkardo Bakıda “Niva” sürdülər – FOTO – VİDEO

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Bu gün Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi start götürəcək

Son xəbərlər

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və suverenliyinin bərqərar olması

Bu gün, 19:48

Bakıda daha bir “Formula 1” həyəcanı başa çatıb - FOTO – YENİLƏNİB

Bu gün, 17:25

“Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025”in qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 16:54

Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli oldu

Bu gün, 16:40

“Formula 1”: Maks Ferstappen liderliyini qoruyub saxlayır – YENİLƏNİB

Bu gün, 16:10

Hakimliyə namizədlərin test imtahanında iştirak edən 353 nəfərdən 160-ı növbəti mərhələyə keçib

Bu gün, 15:58

Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

Bu gün, 15:49

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

Bu gün, 15:39

Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışında ilk qəza olub - FOTO

Bu gün, 15:13

Yağış, qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 15:11

“Formula 1” Azərbaycan Qran Prisinin açılışı muğamla yadda qaldı - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:58

“Formula 1” Azərbaycan Qran-Prisinin sıralanma mərhələsi marşalların peşəkarlığı ilə yadda qalıb - FOTO

Bu gün, 13:55

Bakıda Formula 2 yarışının qalibi məlum oldu

Bu gün, 12:22

“Formula-1”: Sıralama turunun qalibi Ferstappen oldu - SİYAHI - FOTO

20 / 09 / 2025, 18:21

Naxçıvan-Bakı avtobusu dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

20 / 09 / 2025, 18:09

Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB

20 / 09 / 2025, 17:52

Yağış yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

20 / 09 / 2025, 17:43

İlham Zəkiyev 9-cu dəfə Avropa çempionu olub

20 / 09 / 2025, 17:21

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

20 / 09 / 2025, 16:53

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

20 / 09 / 2025, 16:22
Bütün xəbərlər