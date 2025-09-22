 Azərbaycan və BƏƏ arasında “Şəhər içində şəhər” Konsepsiyasının inkişafı üzrə saziş imzalanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Azərbaycan və BƏƏ arasında “Şəhər içində şəhər” Konsepsiyasının inkişafı üzrə saziş imzalanıb

15:42 - Bu gün
Azərbaycan və BƏƏ arasında “Şəhər içində şəhər” Konsepsiyasının inkişafı üzrə saziş imzalanıb

Azərbaycan və BƏƏ arasında “Şəhər içində şəhər” Konsepsiyasının inkişafı üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalanıb.

1news.az-a istinadən xəbər verir ki, əməkdaşlıq sazişi I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda imzalanıb.

Belə ki, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və BƏƏ-də fəaliyyət göstərən “Modon” şirkətinin sədri Cassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi “Şəhər içində şəhər” Konsepsiyasının inkişafı üzrə Əməkdaşlıq haqqında Sazişi imzalayıblar.

Sazişin imzalanma mərasimində Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Samir Şərifov və BƏƏ-nin investisiya naziri Mohamed Hassan Alsuwaidi iştirak edərək sənədin şahidi olublar.

Paylaş:
70

Aktual

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: Yalnız forumun birinci günündə imzalanmış müqavilələrin ümumi dəyəri 5,5 milyard ABŞ dollarına çatır

Cəmiyyət

Birinci Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində “Qlobal dəyişikliklər fonunda strateji qovşaqlar” mövzusunda panel sessiyası ...

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində plenar sessiya keçirilib

Siyasət

İZİA ilə “China Datang Overseas Investment Co.” arasında Abşeron yarımadasında Yaşıl Enerji Sənaye Parkının yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb

Pərviz Şahbazov: Azərbaycan yaşıl enerji üzrə regional platforma yaradır

Mikayıl Cabbarov: Yalnız forumun birinci günündə imzalanmış müqavilələrin ümumi dəyəri 5,5 milyard ABŞ dollarına çatır

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev: Azərbaycan və BƏƏ hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin yanındadır

Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

Kamaləddin Qafarov: “20 sentyabr tariximizin ən dəyərli səhifələrindən biridir”

Son xəbərlər

İZİA ilə “China Datang Overseas Investment Co.” arasında Abşeron yarımadasında Yaşıl Enerji Sənaye Parkının yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Bu gün, 17:45

Ankara-Bakı reysini həyata keçirən təyyarədə əsassız həyəcan siqnalı verilib

Bu gün, 17:45

Metroda texniki nasazlıq səbəbindən qatar gecikib

Bu gün, 17:42

Yasamalda kanalizasiyanın daşmasının səbəbi açıqlandı - Qurumdan əhaliyə MÜRACİƏT

Bu gün, 17:37

Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb

Bu gün, 17:27

Pərviz Şahbazov: Azərbaycan yaşıl enerji üzrə regional platforma yaradır

Bu gün, 17:14

Mabel Matizə cinayət işi açıldı

Bu gün, 17:05

Mastercard Insights: İdmanı Turizmin Katalizatoru kimi - FOTO

Bu gün, 16:50

Mikayıl Cabbarov: Yalnız forumun birinci günündə imzalanmış müqavilələrin ümumi dəyəri 5,5 milyard ABŞ dollarına çatır

Bu gün, 16:46

Azercell istifadəçilərinə 3 aylıq pulsuz “Wolt+” abunəliyi təqdim edir!

Bu gün, 16:35

“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi

Bu gün, 16:32

Cəlilabadda ət satış məntəqəsində normativ tələblər pozulub - FOTO

Bu gün, 16:26

Pensiyalar sabah tam ödəniləcək

Bu gün, 16:06

Azərbaycan və BƏƏ arasında “Şəhər içində şəhər” Konsepsiyasının inkişafı üzrə saziş imzalanıb

Bu gün, 15:42

Birinci Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində “Qlobal dəyişikliklər fonunda strateji qovşaqlar” mövzusunda panel sessiyası keçirilib

Bu gün, 15:35

Bakıda PR Forum 2025 keçiriləcək

Bu gün, 15:33

Balaxanı neftçiləri “Konstitusiya və Suverenlik İli” minifutbol turnirinin qalibidilər - FOTO

Bu gün, 15:26

Valeh Ələsgərov: Elə edəcəyik ki, investorların bir dövlət qurumu ilə belə ünsiyyətinə ehtiyac olmasın

Bu gün, 15:19

Ötən il amansızlıqla öldürülən Könülün qətli ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

Bu gün, 14:02

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46
Bütün xəbərlər