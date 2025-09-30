Azərbaycanın üzgüçülük yığması MDB Oyunlarında ilk qızıl medalı qazanıb
Azərbaycan üzgüçüləri III MDB Oyunlarında ilk qızıl medalı qazanıb.
1news.az xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında keçirilən yarışlarda Oqtay Hüseynov 400 metr məsafəyə qarışıq üzmə yarışında uğurlu nəticəyə imza atıb. Rusiya təmsilçisi İlia Yamşanov ikinci olub. Belaruslu Maksim Malişka isə fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb.
Azərbaycanın digər üzgüçüsü Yeqor Maynitski isə 200 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzmədə bürünc medala sahib çıxıb.
