 Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

17:31 - Bu gün
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən Nəqliyyat Həftəsi çərçivəsində “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov, “Gürcüstan Dəmir Yolları” SC-nin baş direktoru Laşa Abaşidze və Türkiyə Dövlət Dəmir Yollarının “TCDD Taşımacılık” şirkətinin baş direktoru və İdarə Heyətinin sədri Ufuk Yalçın “Bakı – Tbilisi – Qars dəmiryol xətti vasitəsilə yükdaşımaların təşkili haqqında” Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.

1news.az xəbər verir ki, bu sənədlə tərəflər BTQ marşrutunun digər nəqliyyat dəhlizləri ilə müqayisədə rəqabətqabiliyyətinin artırılmasını, optimallaşdırılmış çatdırılma müddətləri ilə bu marşruta əlavə yük axınlarının cəlb edilməsini, yükdaşımalar üçün dayanıqlı şəraiti və şəffaf qiymətlərin formalaşmasını təmin edən rəqabətədavamlı tariflərin tətbiqini razılaşdırıblar.

BTQ xətti boyunca sabit və proqnozlaşdırıla bilən əməliyyat rejiminin yaradılması, yük sahibləri üçün şərtlərin yaxşılaşdırılması və daşımaların həcminin artırılması hədəf götürülüb, çatdırılma müddətlərinə riayət edilməsinin BTQ marşrutunun yükgöndərənlər üçün cəlbediciliyinin əsas elementi olduğu vurğulanıb.

Razılaşmaya əsasən, Ələt – Böyük Kəsik və Qardabani – Axalkalaki sahələrində çatdırılma müddəti (gömrük və sərhəd prosedurları istisna olmaqla) 24 saatdan çox olmamaqla, Yalama – Böyük Kəsik sahəsində 48 saatdan çox olmamaqla müəyyən edilib. Bu müddət Türkiyədə Qars – Mersin sahəsində 60 saatdan, Qars – İstanbul sahəsində isə 70 saatdan çox olmamaqla müəyyənləşdirilib. Bununla da Ələtdən Mersinə yüklərin 4 gün yarıma çatdırılması mümkün olacaq.

Standart çatdırılma müddətlərindən kənara çıxma halında tərəflər bir-birlərini məlumatlandıracaq və qrafiki bərpa etmək üçün tədbirlər görəcəklər.

Həmçinin BTQ marşrutu üzrə daşıma tarifləri də qarşılıqlı razılaşmalar əsasında müəyyən edilib.

Sənədə əsasən, yüklərin izlənməsi və sənədlərin idarə edilməsi üçün birgə rəqəmsal platformanın və ya interfeysin tətbiqi imkanları prioritet hesab olunur.

Paylaş:
62

Aktual

Rəsmi

Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub - FOTO

Siyasət

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda salınan yeni parkın açılışında iştirak edib - FOTO

Köşə

2016-cı ilin Konstitusiya islahatları 9 il sonra: Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi və vitse-prezidentlik institutunun keçdiyi tarixi ...

İqtisadiyyat

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

ADY ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını təşviq etməyə davam edir

Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İranın Bəndər Abbas limanında olub

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Son xəbərlər

DİN: Beynəlxalq idman tədbiri yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilir

Bu gün, 17:51

“Qırmızı Körpü”də gömrükdən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Bu gün, 17:44

Fransada ilk dəfə Ermənistanın mina müharibəsi əleyhinə sərgi təşkil olunub

Bu gün, 17:35

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

Bu gün, 17:31

Sentyabrda Elm və Təhsil Nazirliyinə 41 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:19

Gömrük nəzarətindən gizlədilən külli miqdarda dərman vasitələri aşkar edilib

Bu gün, 17:04

Aqil Nəbiyev: “Məqsədimiz finala çıxmaq və orada çempion olmaqdır”

Bu gün, 16:32

Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılışı olub - FOTO

Bu gün, 16:30

Azərbaycan müdafiə naziri İtaliya tərəfinə başsağlığı verib

Bu gün, 16:16

ADY: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dəmir yolu xətləri Avropa standartlarına uyğundur

Bu gün, 16:03

AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

Bu gün, 15:41

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Bu gün, 15:40

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda salınan yeni parkın açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:10

2016-cı ilin Konstitusiya islahatları 9 il sonra: Siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi və vitse-prezidentlik institutunun keçdiyi tarixi sınaqlar

Bu gün, 15:02

1 vəkilin fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırılıb - Kollegiya iclasında qərarlar qəbul edilib

Bu gün, 14:29

Kolleclərə yeni təyinatlar olub

Bu gün, 14:27

MEDİA və Mətbuat Şurası TRT-nin əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı yayıb

Bu gün, 13:40

Rusiyanın Yaroslavl şəhərindəki neft emalı zavodunda yanğın baş olub

Bu gün, 13:31

Külək, yağış, dolu - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:12

Azərbaycan XİN Nigeriyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər