 AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0000 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0518 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 2
AUD 1.123
BYN 0.5592
BGN 1.0219
AED 0.4628
KRW 0.1211
CZK 0.0822
CNY 0.2387
DKK 0.2679
GEL 0.6248
HKD 0.2185
INR 0.0192
GBP 2.2896
SEK 0.1809
CHF 2.1415
ILS 0.5138
CAD 1.2219
KWD 5.5676
KZT 0.3097
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5129
MDL 0.1021
NOK 0.1704
UZS 0.0141
PKR 0.6022
PLN 0.4688
RON 0.3934
RUB 2.0518
RSD 0.0171
SGD 1.319
SAR 0.4533
xdr 2.3306
TRY 0.0409
TMT 0.4857
UAH 0.0413
JPY 1.1527
NZD 0.987
XAU 6571.92
XAG 80.075
XPT 2677.772
XPD 2133.016
51

Bütün xəbərlər