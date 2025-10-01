AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0000 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0518 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|2
|AUD
|1.123
|BYN
|0.5592
|BGN
|1.0219
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1211
|CZK
|0.0822
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2679
|GEL
|0.6248
|HKD
|0.2185
|INR
|0.0192
|GBP
|2.2896
|SEK
|0.1809
|CHF
|2.1415
|ILS
|0.5138
|CAD
|1.2219
|KWD
|5.5676
|KZT
|0.3097
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5129
|MDL
|0.1021
|NOK
|0.1704
|UZS
|0.0141
|PKR
|0.6022
|PLN
|0.4688
|RON
|0.3934
|RUB
|2.0518
|RSD
|0.0171
|SGD
|1.319
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3306
|TRY
|0.0409
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0413
|JPY
|1.1527
|NZD
|0.987
|XAU
|6571.92
|XAG
|80.075
|XPT
|2677.772
|XPD
|2133.016
