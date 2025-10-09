 Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

Qafar Ağayev17:03 - Bu gün
Payız-qış mövsümünün başlanması ilə əlaqədar ölkə ərazisində kəskin respirator virus infeksiyalarının, habelə qripin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə ənənəvi profilaktik və əksepidemik tədbirlər həyata keçirilir.

TƏBİB-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə tibb müəssisələrində sanitar-gigiyenik rejimin gücləndirilməsi ilə yanaşı, xüsusilə risk qruplarına daxil olan şəxslər arasında qrip əleyhinə peyvəndlənmə tədbirlərinə başlanılıb.

Qrip əleyhinə inaktivləşdirilmiş vaksinlər mövsümi xarakter daşıyır və onların tətbiqi uşaqların, yaşlıların, xroniki xəstəlikləri olan şəxslərin, həmçinin tibb işçilərinin qrip və onun ağırlaşmalarından qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə gətirilən yüksək keyfiyyətli qrip əleyhinə peyvəndlər Fransa istehsalı olan “Sanofi Pasteur” şirkətinə məxsusdur. Qripə qarşı vaksinasiya Bakı və regionlarda ərazi üzrə ilkin səhiyyə xidməti göstərən TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində 8 oktyabr tarixindən həyata keçirilir.

Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə rayon mərkəzi xəstəxanalarına, Bakı şəhəri üzrə isə ambulator-poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrinə müraciət edə bilər.

Peyvənd olunmaq respirator virus infeksiyalarına yoluxmaqdan qorunmaq üçün ən effektiv üsuldur.

Qeyd edək ki, peyvəndlənmə könüllülük prinsipi əsasında aparılır.

Bakı şəhəri üzrə mövsümi qrip peyvəndinin vurulma məntəqələri

Müəssisə adı

Ünvan

Səbail rayonu

1

1 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Səbail rayonu, Bül-Bül pr. 16

2

2 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Səbail rayonu, Lermantov 123

3

33 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Səbail rayonu, Bayıl qəs., Neftçi Qurban 59

4

34 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Səbail rayonu, Badamdar qəs.S.Xəlilov küç 1

5

15 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Səbail rayonu, Bayıl qəs. M.Usenov 29

Nəsimi rayonu

1

5 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Nəsimi rayonu, Bakıxanov 42

2

20 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Nəsimi rayonu, 3-cü mkr. Cavadxan 22

3

1 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Nəsimi rayonu, C.Cabbarlı küç 44

4

12 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Nəsimi rayonu, 1-ci mkr. A.Məhərrəmov 25

5

3 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Nəsimi rayonu, R.Behbudov 30

Yasamal rayonu

1

16 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Yasamal rayonu, İnşaatçılar 1226

2

19 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Yasamal rayonu, H.Zərdabi 61

3

3 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Yasamal rayonu, F.İbrahimbəyov 23

4

39 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Yasamal rayonu, Xiyabani 25

5

5 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid 20, məhəllə 528

Binəqədi rayonu

1

10 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Binəqədi rayonu, 8-ci mkr Azadlıq pr 176

2

27 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Binəqədi rayonu, 6-cı mkr. İ.Həşimov 1

3

35 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Binəqədi rayonu, Binəqədi qəs.1 mədən 30

4

20 nomrəli uşaq poliklinikası

Binəqədi rayonu, M.Davudov 3

5

Xocasən Sağlamlıq Mərkəzi

Binəqədi rayonu, Xocasən şosesi 10.

Nizami rayonu

1

26 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Nizami rayonu, 8 km Naxçıvan 43A

2

44 nömrəli Şəhər poliklinikası

Nizami rayonu, Nəsimi 11

3

46 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Nizami rayonu, Keşlə qəs Sabir 61

4

17 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Nizami rayonu, Q.Qarayev 84

5

19 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Nizami rayonu, Babək, 75

Nərimanov rayonu

1

14 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 79

2

4 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 33

3

7 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Nərimanov rayonu, Təbriz 97

4

37 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Nərimanov rayonu, Yusifbəyli 73

Sabunçu rayonu

1

11 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Sabunçu rayonu, Bakıxanov Səməd Vurğun 8

2

12 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Sabunçu rayonu, Ə.Məmmədəliyev 10

3

2 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

Sabunçu rayonu, Ramana kəndi, Haqverdiyev 1

4

21 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Sabunçu rayonu, Zabrat 1, R.Axundov 28

5

22 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Sabunçu rayonu, Balaxanı,Şəfqət 1

6

36 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Sabunçu rayonu, Pirşağı qəs. H.Əliyev küç

7

Bilgəh Sağlamlıq Mərkəzi

Sabunçu rayonu, Bilgəh qəs H.Hacıağa küç 21

8

Kürdəxanı Sağlamlıq Mərkəzi

Sabunçu rayonu, M.Adil küç 1

9

Nardaran Sağlamlıq Mərkəzi

Sabunçu rayonu, Nardaran q. Abşeron k1

Xətai rayonu

1

6 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Xətai rayonu, Əhmədli, M.Hadi 49

2

7 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Xətai rayonu, M.Rüstəmov 1

3

28 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Xətai rayonu, M.Mehdizadə 48)

4

38 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Xətai rayonu, Zığ yolu 22

5

8 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Xətai rayonu, Əhmədli qəs, Şıxlinski küç 59

6

14 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Xətai rayonu, Əhmədli qəs B.Süleymanov 20

7

Zığ Sağlamlıq Mərkəzi

Xətai rayonu, Naximov küç 17

Suraxanı rayonu

1

23 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Suraxanı rayonu, Hövsan H.Quliyev 10

2

42 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Suraxanı rayonu, Əmircan qəs. E.Həsənov 52

3

1 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

Suraxanı rayonu, Əmircan T.Bayramov küç.2

4

16 nömrəli Uşaq Poliklinikası

Suraxanı rayonu, Hövsan O.Şabanov küç. 9

5

24 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Suraxanı rayonu, Suraxanı S.Bəhlulzadə 14

6

43 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Suraxanı rayonu, Qaraçuxur Ə.Mehbalıyev 14

7

Suraxanı Sağlamlıq Mərkəzi

Suraxanı rayonu, Y.Suraxanı qəs. V.Xəlilov küç 12

8

Hövsan Sağlamlıq Mərkəzi

Suraxanı rayonu, MİDA yaşayış kompleksi

Xəzər rayonu

1

1 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

Xəzər rayonu, Buzovna qəs. R.Axundova küç.2a

2

4 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

Xəzər rayonu, Binə qəs F.Aynulov küç. döngə 2

3

45 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Xəzər rayonu, Şimali Dres.Bağlar küçəsi 2

4

Zirə Sağlamlıq Mərkəzi

Xəzər rayonu, Şirvani küç. 1

Qaradağ rayonu

1

13 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Qaradağ rayonu, Müşviqabad qəsəbəsi

2

3 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

Qaradağ rayonu, Sahil qəs B.Əliyev 39

3

32 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Qaradağ rayonu, Ələt,Dəmiryolçular küçəsi 8

4

41 nömrəli Şəhər Poliklinikası

Qaradağ rayonu, Buta qəs. Sovet küçəsi 9

Pirallahı rayonu

1

Pirallahı Tibb Mərkəzi

Pirallahı rayonu Kamil Rzayev küçəsi 22/13

