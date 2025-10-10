 600-ə yaxın tələbə ödənişsiz təhsil alma hüququ qazanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

600-ə yaxın tələbə ödənişsiz təhsil alma hüququ qazanıb

Qafar Ağayev13:05 - Bu gün
600-ə yaxın tələbə ödənişsiz təhsil alma hüququ qazanıb

2025-2026-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə keçirilmiş müsabiqənin nəticələrinə əsasən, müəyyən sayda dövlət sifarişli yerlər istifadə edilməmiş qalmışdı. Müvafiq ixtisaslara ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş tələbələr arasında onların topladıqları ballara əsasən boş qalan dövlət sifarişli yerlərə əlavə müsabiqə keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a DİM-dən məlumat verilib.

"Əlavə müsabiqənin nəticələrinə əsasən bakalavriat səviyyəsi üzrə 584 tələbə ödənişsiz təhsil almaq hüququ əldə edib. Həmin tələbələrin siyahısı müvafiq tədbir görülməsi üçün ali təhsil müəssisələrinə göndərilib Bundan əlavə, həmin tələbələrin “Şəxsi kabinet” lərində qeyd olunmuş mobil telefon nömrələrinə də bu haqda məlumat göndərilib", - məlumatda qeyd olunub.

Bakalavriat səviyyəsinə ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş və əlavə müsabiqə nəticəsində dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış tələbələrin saylarının ali təhsil müəssisələri üzrə paylanması

Paylaş:
40

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Cəmiyyət

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Son xəbərlər

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07

600-ə yaxın tələbə ödənişsiz təhsil alma hüququ qazanıb

Bu gün, 13:05

İlham Əliyev MDB-nin iclasında Laçının inkişafından DANIŞDI

Bu gün, 12:33

Alkoqol mənşəli psixi və davranış pozuntularının diaqnostika və müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçirilir

Bu gün, 12:18

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Bu gün, 12:02

“Həzi Aslanov-Əhmədli” sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

Bu gün, 12:00

İctimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi üzrə qrant müsabiqəsi elan edilir

Bu gün, 11:56

Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:55

Yasamalın bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 11:37

İlham Əliyev: Tacikistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ardıcıl şəkildə inkişaf edir

Bu gün, 11:27

Qusarda əkin sahələrini yandıran 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:15

Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Bu gün, 11:09

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:03

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Bu gün, 10:56
Bütün xəbərlər