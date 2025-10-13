 Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib | 1news.az | Xəbərlər
Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

17:47 - 13 / 10 / 2025
“Comex” birjasında gümüş füçerslərinin (2025-ci ilin dekabrına olan tədarüklər üçün) qiyməti tarixi ən yüksək həddini yeniləyərək, bir troy unsiyası üçün 50 ABŞ dollarını (85 AZN) ötüb keçib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qiymətli metalın dəyəri 5,97% artaraq bir troy unsiyası üçün 50,07 ABŞ dolları (85,12 AZN) təşkil edib. Saat 16:48-ə yaxın isə gümüşün qiyməti artım tempini bir qədər azaldaraq 49,825 dollar (+5,46%) səviyyəsinə enib.

Eyni zamanda, 2025-ci ilin dekabr ayında təhvil veriləcək qızıl fyuçersinin “Comex” birjasındakı qiyməti 4 097,2 dollar (+2,42%) səviyyəsində olub.

