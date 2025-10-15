Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib
Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.
1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "Comex" əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir unsiya üçün 4200 dolları ötüb. Bu, müasir maliyyə bazarı tarixində qızılın ən yüksək qiymətidir.
Bakı vaxtı ilə saat 5:12-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti 1 unsiyası üçün 4202,4 dollar təşkil edib.
Ekspertlərin fikrincə, daha təhlükəsiz aktiv hesab olunan qızıla dünya bazarında tələbatın artması mövcud qeyri-müəyyənlikdən qaynaqlana bilər.
54