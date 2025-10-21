 “Space TV”ə xəbərdarlıq olunub - SƏBƏB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Space TV”ə xəbərdarlıq olunub - SƏBƏB

Qafar Ağayev13:17 - Bu gün
“Space TV”ə xəbərdarlıq olunub - SƏBƏB

Audiovizual Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.

Bu barədə 1news.az-a Audiovizual Şuradan məlumat verilib.

İclasda 2025-ci il oktyabrın 8-də, saat 22.06-23.09 arası "Space TV" kanalının efirində yayımlanan "Banu" proqramında bölgələrin birində keçirilmiş qohum evliliyinə dair toy şənliyinin nümayişi müzakirə olunmuşdur.

Müzakirələr zamanı proqramın həmin buraxılışı ölkəmizdə ailə institutunun möhkəmləndirilməsi, ailə rifahının və sosial dəyərlərin qorunması istiqamətində aparılan hüquqi islahatların mühüm nəticələrindən biri kimi 01 iyul 2025-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş "Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə" edilmiş qohumlar arasında evliliyin qadağan olunması ilə bağlı müvafiq dəyişikliklliklər prizmasından qiymətləndirilmişdir. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 12.0.2-1-ci maddəsinə görə qardaşların və (və ya) bacıların ümumi bioloji baba və (və ya) nənəsi olan uşaqları arasında nikahın bağlanmasına yol verilmir.

Audiovizual Şuranın Audiovizual proqramların monitorinqi və təhlili şöbəsinin mütəxəssisləri tərəfindən yaxın qohumlar arasında baş tutan toy məclisinin "Space TV" kanalında nümayişi faktı müəyyən olunmuşdur. Daha sonra məsələnin ətraflı araşdırılması məqsədilə kanala sorğu ünvanlanmışdır. Sorğuya verilən rəsmi cavaba əsasən süjetdə göstərilən toy şənliyi qanunvericilik dəyişikliklərinin qüvvəyə minməsindən xeyli əvvəl (rəsmi nikah 06 mart 2025-ci il tarixdə qeydə alınmışdır) baş tutmuşdur. Lakin bir neçə ay əvvəl lentə alınmış toy şənliyi televiziya kanalının mütəxəssislərinin texniki nöqsanı səbəbindən efirə oktyabr ayında verilmişdir.

İclas zamanı məsələ diqqətlə müzakirə edilmiş və proqramın 08 oktyabr 2025-ci il tarixli buraxılışında yuxarıda qeyd olunan yeni qanunvericilik tələblərinin pozuntusunun baş verdiyi qənaətinə gəlinmiş, bu hal redaksiya nəzarətinin qeyri-qənaətbəxş olmasının təzahürü hesab edilmişdir. Sonda, yayımçıya göndərilmiş sorğuya cavabda pozuntunun etiraf edilməsi və nöqsan buraxmış əməkdaşla bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi nəzərə alınaraq Audiovizual Şuranın üzvləri "Space TV" kanalına yalnız xəbərdarlıq edilməsi barədə razılığa gəlmişlər.

Audiovizual Şura bütün yayımçılardan proqramlarda qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasını tələb edir, monitorinq və nəzarət tədbirlərinin davam edəcəyini bildirir.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Siyasət

Sahibə Qafarova və Alen Simonyan Cenevrədə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

Azərbaycan və İran nümayəndələri arasında mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə görüş keçirilib

Milli Məclisin 24 oktyabrda keçiriləcək iclasında 17 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

AQTA: Bəzi bölgələrdə müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Son xəbərlər

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

Bu gün, 17:02

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

Bu gün, 16:52

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

Bu gün, 16:51

Azərbaycan və İran nümayəndələri arasında mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə görüş keçirilib

Bu gün, 16:38

Milli Məclisin 24 oktyabrda keçiriləcək iclasında 17 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 16:14

AQTA: Bəzi bölgələrdə müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur

Bu gün, 16:07

MEDİA və “Euronews”un birgə təlim proqramı başlayır

Bu gün, 15:56

ADY: Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

Bu gün, 15:42

Şöbə müdiri: Dabaq xəstəliyinin qida məhsulları vasitəsilə insanlara keçmə ehtimalı sıfıra yaxındır

Bu gün, 15:40

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Azadlıq meydanının qarşısındakı yol təmir olunacaq

Bu gün, 15:27

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 15:18

Avqustda Ramiz Mehdiyevlə bağlı kompleks əməliyyat-texniki tədbirlər həyata keçirilib

Bu gün, 15:05

Tokayev: Qazaxıstan və Azərbaycan yaxın gələcəkdə ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

Bu gün, 14:57

Tokayev Azərbaycan Prezidentinə qazax milli geyimini hədiyyə edib

Bu gün, 14:50

Azərbaycan və Qazaxıstan Prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 14:13

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Bu gün, 14:11

Sahibə Qafarova və Alen Simonyan Cenevrədə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

AFFA klubları cərimələdi – SİYAHI

Bu gün, 13:53

Dövlət başçısı: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

Bu gün, 13:47

İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yüklərin tranzitinə dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər