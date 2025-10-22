 AMB 22 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 22 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:20 - Bu gün
AMB 22 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9737 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 2,0885 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9737

100 Rusiya rublu

2,0885

1 Avstraliya dolları

1,1052

1 Belarus rublu

0,5594

1 Bolqarıstan levi

1,0090

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1190

1 Çexiya kronu

0,0812

1 Çin yuanı

0,2387

1 Danimarka kronu

0,2643

1 Gürcü larisi

0,6279

1 Honq Konq dolları

0,2188

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,2747

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1804

1 İsveçrə frankı

2,1363

1 İsrail şekeli

0,5161

1 Kanada dolları

1,2142

1 Küveyt dinarı

5,5495

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3156

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5070

1 Moldova leyi

0,1009

1 Norveç kronu

0,1693

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6006

1 Polşa zlotası

0,4655

1 Rumıniya leyi

0,3883

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3102

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3180

Türk lirəsi

0,0405

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0407

Yapon yeni

1,1202

Yeni Zelandiya dolları

0,9780

Qızıl

7016,7245

Gümüş

83,2463

Platin

2608,9050

Palladium

2419,6100

73

