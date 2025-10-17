 Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 400 dollara yaxınlaşır | 1news.az | Xəbərlər
Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 400 dollara yaxınlaşır

10:07 - Bu gün
Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 400 dollara yaxınlaşır

Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin qiyməti 4 370 ABŞ dollarını ötüb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında (Bakı vaxtı ilə saat 08:38-ə olan məlumata görə) qızılın bir troya unsiyası üzrə dekabr fyuçerslərinin qiyməti 1,57% artaraq 4 372,1 ABŞ dollarına bərabər olub.

COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə dekabr fyuçerslərinin qiyməti də 0,13% artaraq 53,365 ABŞ dolları olub.

