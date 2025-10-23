 40 milyona yaxın siqaretin qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

40 milyona yaxın siqaretin qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

Qafar Ağayev17:50 - Bu gün
40 milyona yaxın siqaretin qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

Cari ilin 9 ayı ərzində qanunsuz yollarla Azərbaycana gətirilməsinə cəhd göstərilən 39,9 milyon ədəddən çox siqaret aşkar edilib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2025-ci ilin 9 ayı ərzində aksiz markasız və ya digər qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinə cəhd göstərilən 1098,21 litr spirtli içki, 39 milyon 948 min 449 ədəd xaricdə istehsal olunan siqaret, 7 min 491 ədəd elektron siqaret, 1 milyon 57 min 931 ədəd saxta aksiz markaları və məcburi nişanlar, 1360 litrdən çox energetik içki aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

Paylaş:
69

Aktual

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Cəmiyyət

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Rəsmi

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

Cəmiyyət

Agentlik qanunsuz qumar və mərc oyunlarının reklamına görə 5 fiziki şəxs barəsində protokol tərtib edib

40 milyona yaxın siqaretin qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

2025-ci il üçün müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb

Bakıda 4 nəfərə qarşı 43 min manatlıq dələduzluq edilib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azercell “CyberCell Hackathon”a start verir

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Aktau yaxınlığında AZAL-ın təyyarə qəzasında yaralanan Nurullah Siracov vəfat edib

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Agentlik qanunsuz qumar və mərc oyunlarının reklamına görə 5 fiziki şəxs barəsində protokol tərtib edib

Bu gün, 19:10

40 milyona yaxın siqaretin qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 17:50

2025-ci il üçün müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi və müsahibə mərhələsi başa çatıb

Bu gün, 17:46

Bakıda 4 nəfərə qarşı 43 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 17:36

Qoridə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə MMU-larının rəhbər heyətləri görüşüb

Bu gün, 17:24

Bakı-Ağstafa-Bakı xətti üzrə hər iki istiqamətdə əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 17:18

Elm və təhsil naziri Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 16:55

TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib

Bu gün, 16:10

Bakıda 19 yaşlı oğlanın meyiti kirayə qaldığı evdə tapılıb

Bu gün, 15:32

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:07

Daha 4 ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Altı Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan ölkəyə gətirilib

Bu gün, 14:08

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Bu gün, 13:05

Şəmkirdə maskalı şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir

Bu gün, 12:16

Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib

Bu gün, 12:05

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Bu gün, 11:47

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Bu gün, 11:32

Oğuzda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər