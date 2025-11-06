Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO
Bakı şəhərinin ən gözoxşayan və sürətlə inkişaf edən məhəllələrindən biri olan Ağ şəhərdə möhtəşəm və uzun zamandır gözlənilən bir hadisə baş tutdu - “The Woo” restoranının təntənəli açılışı.
“The Woo” artıq ilk günlərdən dad, atmosfer və tərzin mükəmməl harmoniya təşkil etdiyi bir məkan olduğunu sübut edib.
“The Woo” uzun müddətdir ki, yüksək keyfiyyət və incə zövqün simvoluna çevrilmiş məşhur Azərbaycan milli brendi olan “Xurcun”un yeni layihəsidir. Restoranın mətbəxindən interyerinə qədər hər detal bu brendin ənənə və müasir kulinariya sənətini ustalıqla birləşdirən yüksək standartlarını əks etdirir.
Restoranın menyusu Azərbaycan və dünya mətbəxi arasında ləzzətli bir səyahət fürsəti təqdim edir. Burada ənənəvi dolma və ləziz rizotto, toyuq-roll formasında orijinal ləvəngi, ətirli düşbərə və Azərbaycan mətbəxinin köklərini dünya qastronomiyasının trendləri ahəngdar şəkildə birləşdirən bir çox yemək təqdim olunur.
Bundan əlavə, “The Woo” xoş sürprizlər vəd edir - burada premium səviyyəli keyfiyyət və təqdimatı sərfəli qiymətlərlə əldə etmək mümkündür.
“The Woo” məkan konsepsiyası ilə də seçilir - burada hər biri özünəməxsus ab-havaya malik iki fərqli zal fəaliyyət göstərir:
- Restoran zalı - rahatlıq, ləzzət və səmimi görüşlər məkanı.
- “Lounge” zonası — istirahət və ritm məkanı. DJ proqramı, rahat ab-hava və qəlyan süfrəsi şərqə xas dəbdəbəli atmosfer canlandırır.
“The Woo”, Ağ şəhərin restoran səhnəsinə yeni nəfəs gətirərək kulinariya sənətini müasir ilhamla birləşdirən və hər gəlişi kiçik yığıncağa çevirən bir məkandır.
Ləziz dadı, özünəxas atmosferi və keyfiyyəti ilə təkrar-təkrar qayıtmaq istəyəcəyiniz bir məkan kəşf etmək arzusundasınızsa, “The Woo” restoranına yollanın!
Ünvan: Yaşıl Ada 1-ci küçə, Ağ şəhər
Rezervasiya üçün: +994 50 213 05 55
Reklam hüququnda