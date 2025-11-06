 Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

12:45 - Bu gün
Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Bakı şəhərinin ən gözoxşayan və sürətlə inkişaf edən məhəllələrindən biri olan Ağ şəhərdə möhtəşəm və uzun zamandır gözlənilən bir hadisə baş tutdu - “The Woo” restoranının təntənəli açılışı.

“The Woo” artıq ilk günlərdən dad, atmosfer və tərzin mükəmməl harmoniya təşkil etdiyi bir məkan olduğunu sübut edib.

“The Woo” uzun müddətdir ki, yüksək keyfiyyət və incə zövqün simvoluna çevrilmiş məşhur Azərbaycan milli brendi olan “Xurcun”un yeni layihəsidir. Restoranın mətbəxindən interyerinə qədər hər detal bu brendin ənənə və müasir kulinariya sənətini ustalıqla birləşdirən yüksək standartlarını əks etdirir.

Restoranın menyusu Azərbaycan və dünya mətbəxi arasında ləzzətli bir səyahət fürsəti təqdim edir. Burada ənənəvi dolma və ləziz rizotto, toyuq-roll formasında orijinal ləvəngi, ətirli düşbərə və Azərbaycan mətbəxinin köklərini dünya qastronomiyasının trendləri ahəngdar şəkildə birləşdirən bir çox yemək təqdim olunur.

Bundan əlavə, “The Woo” xoş sürprizlər vəd edir - burada premium səviyyəli keyfiyyət və təqdimatı sərfəli qiymətlərlə əldə etmək mümkündür.

“The Woo” məkan konsepsiyası ilə də seçilir - burada hər biri özünəməxsus ab-havaya malik iki fərqli zal fəaliyyət göstərir:

- Restoran zalı - rahatlıq, ləzzət və səmimi görüşlər məkanı.

- “Lounge” zonası — istirahət və ritm məkanı. DJ proqramı, rahat ab-hava və qəlyan süfrəsi şərqə xas dəbdəbəli atmosfer canlandırır.

“The Woo”, Ağ şəhərin restoran səhnəsinə yeni nəfəs gətirərək kulinariya sənətini müasir ilhamla birləşdirən və hər gəlişi kiçik yığıncağa çevirən bir məkandır.

Ləziz dadı, özünəxas atmosferi və keyfiyyəti ilə təkrar-təkrar qayıtmaq istəyəcəyiniz bir məkan kəşf etmək arzusundasınızsa, “The Woo” restoranına yollanın!

Ünvan: Yaşıl Ada 1-ci küçə, Ağ şəhər

Rezervasiya üçün: +994 50 213 05 55

Reklam hüququnda

Paylaş:
50

Aktual

Reportaj

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - ...

İqtisadiyyat

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Cəmiyyət

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: “8 Noyabr xalqımızın çoxəsrlik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şanlı gündür”

Bu gün, 14:31

Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

Bu gün, 14:06

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Bu gün, 13:56

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 13:50

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Bu gün, 13:40

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Bu gün, 12:45

Zəfər Gününün beşilliyi münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:27

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

Bu gün, 12:17

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:09

Ərəb ölkələrinin aparıcı inkişaf fondlarının nümayəndələri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

Bu gün, 12:00

Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:22

Xankəndidə hərbçilərin yürüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:58

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:53

Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim

Bu gün, 10:34

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Bu gün, 10:31

ABŞ-nin Oklahoma Milli Qvardiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir

Bu gün, 10:18

6 noyabr – Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

Bu gün, 09:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:48

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13
Bütün xəbərlər