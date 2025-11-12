 Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

Qafar Ağayev16:06 - Bu gün
Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti Bakı şəhəri və Abşeron rayonunda yeni kanalizasiya kollektorları və tullantı sular üçün sutəmizləyici qurğuların tikintisi layihələrinə başlayıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ADSEA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bakı şəhərinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və kanalizasiya-infrastrukturunun müasirləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən mühüm layihələrdən biri də Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun tikintisidir. Layihə çərçivəsində ümumi uzunluğu 28 kilometr olan yeni kollektor xəttinin inşası, həmçinin müasir tələblərə cavab verən nasos stansiyasının qurulması planlaşdırılır.

Bu layihə nəticəsində “Şəhərkənarı” kanalizasiya kollektorunun istismar vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılacaq, tullantı sularının idarə olunması prosesi daha səmərəli və təhlükəsiz şəkildə təşkil ediləcək. Bununla yanaşı, layihə Bakı buxtasının ekoloji durumunun qorunmasına mühüm töhfə verəcək.

Kollektorun fəaliyyət sahəsinə Xətai rayonunun bir hissəsi, eləcə də Suraxanı rayonunun Zığ, Hövsan, Bahar və Dədə Qorqud qəsəbələri daxil olacaq. Bu ərazilərdə yaşayan əhalinin kanalizasiya və tullantı sularının idarə olunması ilə bağlı mövcud problemləri aradan qalxacaq, mühəndis-kommunikasiya infrastrukturu daha dayanıqlı sistemə çevriləcək.

Layihənin icrasına 2025-ci ildə başlanılıb və bütün tikinti işlərinin 2028-ci ildə tamamlanması nəzərdə tutulur. İşlər mərhələli şəkildə aparılacaq, inşaat zamanı ekoloji standartlara və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunacaq.

Zığ–Hövsan kollektorunun inşası zamanı yeraltı mikrotunel texnologiyasından da istifadə olunacaq. Bu tipli layihələr, xüsusilə mikrotunel texnologiyası ilə qurulan kanalizasiya şəbəkələri müasir və dayanıqlı olması ilə seçilir, geniş ərazilərdə qurulma imkanı və əhalinin məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.

Görülən işlər yeni kollektorlar vasitəsilə daşınan tullantı suların sutəmizləyici qurğulara ötürülməsi və təmizlənməsinə, su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısının alınmasına xidmət edəcək.

Paylaş:
45

Aktual

Rəsmi

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Rəsmi

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Cəmiyyət

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Cəmiyyət

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azercell və Müdafiə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

Hacıbəy Heydərli: “Bəzi qrantyeyən media orqanları LGBT və feminizm tezislərini daima ön plana çıxarır”

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qalib Azərbaycan: beş ildə Zəfərdən Zirvəyə” mövzusunda donor və tərəfdaşlarla görüş keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Bu gün, 17:39

Azərbaycan Çin şirkəti ilə 100 MVt gücündə günəş enerjisi layihəsi üzrə İcra Müqaviləsi imzalayıb

Bu gün, 17:26

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Bu gün, 17:21

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Bu gün, 17:18

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Bu gün, 16:43

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

Bu gün, 16:23

ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımalarında 17 faiz artım qeydə alınıb

Bu gün, 16:13

Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 16:06

Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

Bu gün, 15:34

Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılır

Bu gün, 15:15

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Bu gün, 15:06

“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

Bu gün, 14:49

İlham Əliyev: Bölgələrimizdə əsas infrastruktur layihələri demək olar ki, başa çatıb

Bu gün, 14:48

Estetik mərkəzdə yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:41

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 14:40

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Bu gün, 14:17

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 14:15

Vüqar Novruzov Göygölə icra başçısı təyin olundu

Bu gün, 14:11

Elşən Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib

Bu gün, 14:09

İlham Əliyev Çinin “China Datang Corporation Ltd.” şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:55
Bütün xəbərlər