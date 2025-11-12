 “Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

Qafar Ağayev14:49 - Bu gün
“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

Bəzi məmurlar göstərişləri yerinə yetirmək əvəzinə, ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər.

1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda Prezidentin yeni səlahiyyətli nümayəndəsini və bir sıra rayonların icra hakimiyyətlərinə təyin olunan başçıları qəbul edərkən deyib.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, insanlara diqqət göstərmək, onların qayğıları ilə yaşamaq, daim onların arasında olmaq lazımdır:

"Azərbaycanın bölgələri bu gün ən yüksək standartlara cavab verməlidir. Yenə də deyirəm, son illər ərzində aparılmış işlər nəticəsində bölgələrin canlanmasını hər bir Azərbaycan vətəndaşı əyani şəkildə görür. Doqquz beynəlxalq hava limanı, yenilənmiş, təmir edilmiş və yeni çəkilmiş dəmir yolları, magistral avtomobil yolları, elektrik infrastrukturu, suvarma ilə bağlı, içməli su ilə bağlı olan layihələr, qazlaşdırma. Yəni, bütün bu işləri biz son illər ərzində görmüşük ki, insanlar daha yaxşı yaşasınlar. İnsanlara diqqət göstərmək, onların qayğıları ilə yaşamaq, daim onların arasında olmaq lazımdır. Bütün kəndləri bir-bir gəzib orada - kəndlərdə insanlarla təmasda olmaq. Yəni, mənim tələblərim bundan ibarətdir".

Azərbaycan Prezidenti əlavə edib ki, hər təyinatda icra başçısı olsun, digər rəhbər şəxs olsun, onlara təlimatları bunlardan ibarətdir:

"Amma əfsuslar olsun ki, yenə də deyirəm, göstərdiyim etimada rəğmən bəzi məmurlar bu göstərişləri yerinə yetirmək əvəzinə, ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər. Əminəm ki, bu yüksək etimadı siz öz işinizlə doğruldacaqsınız. Sizin üzərinizə böyük vəzifə düşür, bəziləriniz artıq rəhbər vəzifələrdə çalışmısınız, təcrübəniz də var. Bəziləriniz yeni təyin olunursunuz. Ona görə əminəm ki, öz işinizlə bu etimadı doğruldacaqsınız və xalqın rəğbətini qazanacaqsınız".

Paylaş:
62

Aktual

Rəsmi

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları da qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Rəsmi

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Cəmiyyət

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Cəmiyyət

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Natiq Məmmədli: İşimizi Prezidentin Azərbaycan dili ilə bağlı çağırışı istiqamətində qurmalıyıq

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Son xəbərlər

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları da qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Bu gün, 17:39

Azərbaycan Çin şirkəti ilə 100 MVt gücündə günəş enerjisi layihəsi üzrə İcra Müqaviləsi imzalayıb

Bu gün, 17:26

Abşeron suvarma kanalında baş vermiş balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır

Bu gün, 17:21

Beyləqanda itkin kimi axtarılan qadının sümükləri tapılıb

Bu gün, 17:18

Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Bu gün, 16:43

Xətaidə qəza baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü

Bu gün, 16:23

ASCO gəmiləri ilə maye və quru yük daşımalarında 17 faiz artım qeydə alınıb

Bu gün, 16:13

Zığ–Hövsan kanalizasiya kollektorunun inşasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 16:06

Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

Bu gün, 15:34

Zabitlərin dinc dövrdəki həqiqi hərbi xidmət müddəti 6 ay azaldılır

Bu gün, 15:15

Qaxa yeni icra başçısı təyin olunub

Bu gün, 15:06

“Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər”

Bu gün, 14:49

İlham Əliyev: Bölgələrimizdə əsas infrastruktur layihələri demək olar ki, başa çatıb

Bu gün, 14:48

Estetik mərkəzdə yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 14:41

Prezident yeni səlahiyyətli nümayəndə və icra başçılarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 14:40

Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə təyyarəsinin qara qutusu tapılıb

Bu gün, 14:17

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 14:15

Vüqar Novruzov Göygölə icra başçısı təyin olundu

Bu gün, 14:11

Elşən Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib

Bu gün, 14:09

İlham Əliyev Çinin “China Datang Corporation Ltd.” şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 13:55
Bütün xəbərlər