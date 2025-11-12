 Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək | 1news.az | Xəbərlər
Zabit kursunu bitirən ali təhsilli müddətli hərbi qulluqçulara leytenant hərbi rütbəsi veriləcək

Qafar Ağayev15:34 - Bu gün
Müddətli həqiqi hərbi xidmət dövründə zabit hazırlığı kursunu müvəffəqiyyətlə bitirərək zabitlərin həqiqi hərbi xidmətinə könüllü daxil olan ali təhsilli müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına leytenant hərbi rütbəsi veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiyaya qarşı müdafiə komitəsinin bu gün keçirilən iclaslında müzakirəyə çıxarılan “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” qanunlara təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

