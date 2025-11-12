 XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

Qafar Ağayev17:45 - 12 / 11 / 2025
XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzində Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin (XTQ) şəxsi heyətilə xüsusi tibb hazırlığı üzrə keçirilən kursun açılış mərasimi olub.

1news.az xəbər verir ki, Beynəlxalq mütəxəssislərin də iştirak etdiyi tədbirin açılış mərasimində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

XTQ-nin komandanı general-mayor Ələkbər Cahangirov Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından tədbir iştirakçılarını 12 Noyabr - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edib, onlara tədrisdə uğurlar arzulayıb.
Tədbirdə qeyd olunub ki, kursun keçirilməsində əsas məqsəd döyüş meydanında yaralılara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi, eləcə də tibbi təxliyə və döyüş şəraitində tibb xidmətinin təşkili üzrə XTQ mənsublarının bacarıqlarının təkmilləşdirilməsindən ibarətdir.

Açılış mərasimindən sonra şəxsi heyətin məişət şəraitinə, tədris yerlərinə, eləcə də tədris prosesində istifadə olunacaq müasir tibbi avadanlıqlara baxış keçirilib.

