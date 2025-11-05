AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az məlumatına görə, noyabrın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0404 manat, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0988 manat təşkil edib. Öz növbəsində, avro 1,9534 manata qədər ucuzlaşıb.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9534
|AUD
|1,1035
|BYN
|0,5699
|BGN
|0,9987
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1174
|CZK
|0,08
|CNY
|0,2385
|DKK
|0,2617
|GEL
|0,628
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2143
|SEK
|0,1775
|CHF
|2,0999
|ILS
|0,5187
|CAD
|1,2047
|KWD
|5,5323
|KZT
|0,3245
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5029
|MDL
|0,1003
|NOK
|0,1665
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6038
|PLN
|0,4585
|RON
|0,3841
|RUB
|2,0988
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3006
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3036
|TRY
|0,0404
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,1076
|NZD
|0,9614
|XAU
|6750,896
|XAG
|81,1073
|XPT
|2619,335
|XPD
|2384,276
