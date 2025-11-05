 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:57 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az məlumatına görə, noyabrın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0404 manat, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0988 manat təşkil edib. Öz növbəsində, avro 1,9534 manata qədər ucuzlaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9534
AUD 1,1035
BYN 0,5699
BGN 0,9987
AED 0,4629
KRW 0,1174
CZK 0,08
CNY 0,2385
DKK 0,2617
GEL 0,628
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,2143
SEK 0,1775
CHF 2,0999
ILS 0,5187
CAD 1,2047
KWD 5,5323
KZT 0,3245
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5029
MDL 0,1003
NOK 0,1665
UZS 0,0142
PKR 0,6038
PLN 0,4585
RON 0,3841
RUB 2,0988
RSD 0,0167
SGD 1,3006
SAR 0,4533
xdr 2,3036
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,1076
NZD 0,9614
XAU 6750,896
XAG 81,1073
XPT 2619,335
XPD 2384,276
Paylaş:
68

Aktual

Rəsmi

Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib

Rəsmi

Prezident Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Futbol

“Qarabağ” bu gün “Çelsi” ilə qarşılaşacaq

Cəmiyyət

Milli Məclis Zəfər Gününün 5-ci ildönümü ilə bağlı beynəlxalq parlament təşkilatlarına bəyanat göndərib

İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 000 dollardan aşağı səviyyədə ticarət olunur

Mikayıl Cabbarov: Son 5 ildə devalvasiya ilə bağlı risklər görməmişik

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 000 dollardan aşağı səviyyədə ticarət olunur

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Mikayıl Cabbarov: Son 5 ildə devalvasiya ilə bağlı risklər görməmişik

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti yenidən 4 000 dolları ötüb

Son xəbərlər

Balakəndə kafedə xuliqanlıq edilib, bir nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:55

Prezident Bakı Metropoliteni əməkdaşlarını təltif edib

Bu gün, 13:35

Havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir - Sabaha olan proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:52

Bayram günlərində avtovağzallar gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 12:29

Wolt for Work: Qidalanmada yeni mərhələ

Bu gün, 12:19

Tələbələrin köçürülməsi prosesinə dair saxta məlumat yayılıb - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 11:48

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Bu gün, 11:40

“Olivia” Zeytun Festivalında - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:30

Prezident Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:29

Bakıda NATO kursu keçirilir

Bu gün, 11:18

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:09

Kolleclərə qəbul əmək bazarının real tələblərinə uyğunlaşdırılacaq

Bu gün, 10:45

“Qarabağ” bu gün “Çelsi” ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 10:35

Zığ şosesində yük avtomobili aşaraq sıxlığa səbəb olub - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:30

Milli Məclis Zəfər Gününün 5-ci ildönümü ilə bağlı beynəlxalq parlament təşkilatlarına bəyanat göndərib

Bu gün, 10:20

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:57

Yol polisi sürücülərə çağırış edib

Bu gün, 09:40

Bakı metrosu “Qarabağ”ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 09:32

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:56

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 000 dollardan aşağı səviyyədə ticarət olunur

Bu gün, 08:54
Bütün xəbərlər