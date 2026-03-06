 Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

Qafar Ağayev13:56 - Bu gün
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

İqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Avropa Komissiyasının Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu üzrə Baş Direktorluğunun Şərq Qonşuluğu və Türkiyə üzrə direktoru Adrien Kirali ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, hörüşdə Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşlarından olan Avropa İttifaqı (Aİ) ilə ölkəmiz arasında enerji, investisiyalar və digər istiqamətlər üzrə birgə fəaliyyətin regional inkişafa xidmət etdiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün böyük potensial var.

Tərəflər Aİ-nin Azərbaycan üçün 2024-cü il üzrə Maliyyələşdirmə Sazişi, birgə layihələrin icrası, eləcə də digər məsələlərə dair müzakirələr aparıblar.

