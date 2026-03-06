 Təhsil İnstitutu “Kenquru” müsabiqəsi ilə bağlı valideynlərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Təhsil İnstitutu “Kenquru” müsabiqəsi ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

Qafar Ağayev16:26 - Bu gün
Təhsil İnstitutu “Kenquru” müsabiqəsi ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

"Hörmətli valideynlər, son vaxtlar bəzi özəl təhsil şirkətlərinin sosial media hesablarında “Kenquru” Beynəlxalq Riyaziyyat Müsabiqəsinə hazırlıq məqsədilə sınaq imtahanlarının keçirilməsi haqqında elanlara rast gəlinir".

Bu barədə 1news.az-a Təhsil İnstitutunun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bir çox valideyn bu sınaq imtahanlarını rəsmi imtahan kimi qəbul edib

Bildirilib ki, “Kenquru” Beynəlxalq Riyaziyyat Müsabiqəsinin rəsmi tərəfdaşı olan Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu (ARTİ) olimpiada ilə bağlı heç bir sınaq imtahanı keçirmir.

"Özəl qurumların təklif etdiyi “Kenquru” sınaq imtahanlarının ARTİ ilə əlaqəsi yoxdur. “Kenquru” Beynəlxalq Riyaziyyat Müsabiqəsinin əvvəlki illərdə təqdim edilmiş sualları ilə kenquru-2026.az saytında tanış ola bilərsiniz. Heç bir ödəniş etmədən uşaqların ümumi hazırlığını rəsmi saytdakı suallarla yoxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, bu beynəlxalq müsabiqə rəsmi olaraq hər il martın 20-dən sonra keçirilir. Azərbaycanda bu tarixlərin Novruz bayramına təsadüf etməsi səbəbindən müsabiqə aprel ayında təşkil edilir", - məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
59

Aktual

Rəsmi

Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidentinə zəng edib, İranın hərbi hücumunu qınayıb

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

Siyasət

Fərid Şəfiyev: Naxçıvana dron hücumu İran tərəfindən qəsdən həyata keçirilmiş addım idi

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Moldova xarici işlər nazirini qəbul edib

Cəmiyyət

Naxçıvanla İğdır arasında sərnişindaşıma xüsusi avtobuslarla həyata keçirilir

Təhsil İnstitutu “Kenquru” müsabiqəsi ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

ABB Dövlət Vergi Xidmətinin 2 mükafatını qazandı

Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi üzərliklə bağlı dənizçilərə xəbərdarlıq edib

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

Tunellər, yeni yol, mübadilə mərkəzi - AYNA Xırdalanda sıxlığı azaldacaq yeni layihəyə başlayacaq - VİDEO

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Son xəbərlər

XİN İranın Naxçıvana dron hücumundan sonra Azərbaycanla həmrəy olan ölkə və təşkilatlara təşəkkür edilib

Bu gün, 16:51

Naxçıvanla İğdır arasında sərnişindaşıma xüsusi avtobuslarla həyata keçirilir

Bu gün, 16:38

İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

Bu gün, 16:32

Təhsil İnstitutu “Kenquru” müsabiqəsi ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

Bu gün, 16:26

ABB Dövlət Vergi Xidmətinin 2 mükafatını qazandı

Bu gün, 16:22

Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilib

Bu gün, 16:00

Şahin Seyidzadə: Azərbaycan dövləti öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün bütün zəruri addımları atmağa qadirdir

Bu gün, 15:50

“Bank BTB” BOKT-a çevrilir, aktivləri və öhdəlikləri ABB-yə ötürülür

Bu gün, 15:08

Xocalıya növbəti köç - 67 nəfər qayıtdı

Bu gün, 15:02

Novruz bayramında Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə qatar reysləri təşkil ediləcək

Bu gün, 14:49

AFFA “Qarabağ”ı 2500 manat cərimələyib - SƏBƏB

Bu gün, 14:44

Azərbaycanın Baş naziri ilə Türkiyənin Vitse-prezidenti arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 14:36

ƏÜO-da “Komando başlanğıc kursu”nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:23

Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 13:56

Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidentinə zəng edib, İranın hərbi hücumunu qınayıb

Bu gün, 13:51

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

Bu gün, 13:44

Azərbaycanın səfirliyinin nümayəndələri Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

Bu gün, 13:30

Azərbaycanda 5 avtobus marşrutu üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Bu gün, 13:17

Fərid Şəfiyev: Naxçıvana dron hücumu İran tərəfindən qəsdən həyata keçirilmiş addım idi

Bu gün, 13:14

Yağış yağacaq, külək olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:03
Bütün xəbərlər