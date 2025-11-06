 Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim

10:34 - Bu gün
Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim

Dünyanın aparıcı elektron ticarət platformalarından biri və Türkiyənin əsas e-ticarət platforması Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır.

Hər il noyabr ayında keçirilən “Super alış-veriş günləri” bu il 6-11 noyabr tarixlərini əhatə edəcək.

Kampaniya məişət cihazlarından ev və mətbəx əşyalarına, moda və geyimdən baxım məhsullarına qədər 1500-dən artıq kateqoriyaya daxil olan məhsullara böyük endirimlər təqdim edir.

‘’Super alış-veriş günləri” çərçivəsində müştərilər NOYABR20 kodu ilə 20% endirimdən yararlana bilərlər.

Üstəlik, müxtəlif mağazalar kampaniya günlərində xüsusi endirimlər, eləcə də 20%, 30% və 40%-lik endirim kuponları təqdim edir. Kampaniya alış-veriş səbətinə tətbiq edilən özəl endirimlərlə də alış-veriş həvəskarlarını sevindirəcək.

Noyabrı onlayn alış-veriş həvəskarları üçün unudulmaz edən “Trendyol”un fürsətləri bununla bitmir. “Ultra Çarx” və “Paylaş-Qazan” adlı interaktiv aksiyalar noyabr kampaniyasında müştərilərə əlavə kuponlar və bonuslar qazandırmağa davam edəcək.

Kampaniya dövründə Trendyol istifadəçiləri daha rahat ödəmə üsullarından yararlana biləcəklər. “Birbank” taksit kartı sahibi olan müştərilər ödəmələrini 2, 3, ​6 hissəyə bölməklə və ya “İndi al, sonra ödə” imkanından istifadə etməklə həyata keçirə bilərlər.

Bununla yanaşı, kampaniya günlərində ilk 3 sifariş üçün çatdırılma pulsuz olacaq.

Kampaniyanın reklam üzü Türkiyənin sevilən pop ulduzu Edisdir.

Trendyol bu endirim festivalını “Noyabr deyəndə Trendyol” şüarı ilə təqdim edir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
61

Aktual

Reportaj

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - ...

İqtisadiyyat

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Cəmiyyət

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

NİİM yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Qafqazda ilk dəfə Azərbaycanda meyit donorun ürəyi transplantasiya edilib

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: “8 Noyabr xalqımızın çoxəsrlik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şanlı gündür”

Bu gün, 14:31

Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

Bu gün, 14:06

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Bu gün, 13:56

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 13:50

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Bu gün, 13:40

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Bu gün, 12:45

Zəfər Gününün beşilliyi münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:27

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

Bu gün, 12:17

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:09

Ərəb ölkələrinin aparıcı inkişaf fondlarının nümayəndələri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

Bu gün, 12:00

Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:22

Xankəndidə hərbçilərin yürüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:58

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:53

Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim

Bu gün, 10:34

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Bu gün, 10:31

ABŞ-nin Oklahoma Milli Qvardiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir

Bu gün, 10:18

6 noyabr – Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

Bu gün, 09:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:48

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13
Bütün xəbərlər