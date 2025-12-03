 ADNSU sənaye tərəfdaşları ilə tələbələrin bacarıqlarını artırır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
ADNSU sənaye tərəfdaşları ilə tələbələrin bacarıqlarını artırır - FOTO

19:39 - Bu gün
ADNSU sənaye tərəfdaşları ilə tələbələrin bacarıqlarını artırır - FOTO

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə “Balakhani Operating Company LTD” arasında bu ilin əvvəli imzalanan Anlaşma Memorandumuna əsasən tərəflər tələbələrin sənayeyə yararlı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə növbəti təlimini təşkil edib.

Bu dəfə auditoriyada hasilat şirkətinin İctimai əlaqələr şöbəsinin müdir müavini Günel Həsənova çıxış edərək natiqlik və kommunikasiya üzrə yumşaq bacarıqların əhəmiyyəti barədə danışıb. O, həmçinin şirkətlərin ictimaiyyətlə əlaqələrinin qurulmasında tərəfdaş münasibətlərinin formalaşdırılması, medianın aidiyyatlı gündəmin qurulmasında strateji rolu, brend dəyərinin gücləndirilməsi və bu amillərin uzunmüddətli təsiri barədə ətraflı məlumat verib.

Təlimçimiz vurğulayıb ki, “Ənənəvi universitet-sənaye modelində müasir informasiya dövrünü nəzərə alaraq, media da nəzərə alınmalı və tərəfdaş kimi əlavə edilərək “Triple Win” (üçtərəfli fayda) modeli tətbiq olunmalıdır”. Günel Həsənova nümunə kimi ADNSU ilə "Balakhani Operating Company" şirkəti arasında mövcud əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaratdığı imkanlardan da bəhs edib. Media vasitəsilə geniş auditoriyaya çıxış, etimadın gücləndirilməsi və ictimai etibarın formalaşdırılması praktik misallar əsasında nümayiş etdirildi.

Təlim zamanı tələbələr press-relizlərin tərtib olunması, foto və video materialların seçilməsi, uğurlu media planının hazırlanması ilə bağlı tövsiyələr aldılar.

