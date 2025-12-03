 19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Dünya

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

14:11 - Bu gün
19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyası, “yüksək riskli ölkə” kateqoriyasına daxil olan 19 ölkənin vətəndaşları tərəfindən edilən bütün qaçqınlıq müraciətlərini və miqrantlara yardım tələblərini müvəqqəti dayandırıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, ABŞ Vətəndaşlıq və Miqrasiya Xidmətləri (USCIS) qurum əməkdaşlarına “əhatəli yoxlama aparılana qədər vətəndaşlığı nə olursa olsun, bütün I-589 formalarını (Qaçqınlıq və Deportasiya Olunmamaq Üçün Müraciətlər) və yardım tələblərini müvəqqəti dayandırın” təlimatı verib.

Xəbərdə qeyd olunur ki, ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Donald Trump tərəfindən 5 iyun tarixində imzalanmış fərman çərçivəsində Əfqanıstan, Myanma, Çad, Konqo Respublikası, Ekvator Ginesi, Eritreya, Haiti, İran, Liviya, Somali, Sudan və Yəmən vətəndaşlarının ABŞ-a səfəri qadağan edilmişdi. Trump həmçinin Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmənistan və Venesuela vətəndaşlarına da səyahət məhdudiyyətləri tətbiq etmişdi. Bu ölkələr məlumatda “yüksək riskli 19 ölkə” kimi qeyd olunur.

Paylaş:
110

Aktual

Rəsmi

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Köşə

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Cəmiyyət

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Dünya

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

Türkiyəli aktyor Murat Cemcir reanimasiyaya yerləşdirildi

Sarı dənizdə ABŞ-yə məxsus PUA qəzaya uğrayıb

“Zita və Gita”nın aktyoru dünyasını dəyişib

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyəli aktyor Murat Cemcir reanimasiyaya yerləşdirildi

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

Son xəbərlər

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

Bu gün, 18:01

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 17:58

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Bu gün, 17:47

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 17:35

Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

Bu gün, 17:25

Bir neçə bazarda nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:11

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Bu gün, 16:56

Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb

Bu gün, 16:51

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Bu gün, 16:34

“Nar” inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dəstəyini davam etdirir

Bu gün, 16:19

Yağıntılı hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək? - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:54

İnam Kərimov Vyetnamda səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 15:44

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən seminar-məşğələ keçirilir

Bu gün, 15:29

Goranboyda anasını və nənəsini öldürməkdə təqsirləndirilən yeniyetməyə hökm oxunub

Bu gün, 15:24

MİDA mənzillərinin qanunsuz satışını təşkil edən 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:14

Dövlət Məşğulluq Agentliyi xaricdə işləmək istəyənlər üçün vakansiya elan edib

Bu gün, 14:46

18 yaşlı qız dəm qazından boğuldu

Bu gün, 14:35

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

Bu gün, 14:11

Bayram günlərinin məzuniyyət dövrünə düşməsi ilə bağlı yeni QAYDA

Bu gün, 13:58

Uşağın doğulmasına görə kişilərə 14 gün ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:40
Bütün xəbərlər