 Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb

16:51 - Bu gün
Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb

Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Prokurorluğun rəsmi müraciəti İctimai Televiziyada yayımlanıb.

Məlumata görə, o, noyabrın 21-də Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə çağırılsa da, gəlməyib və barəsində qiyabi icraat başlanılıb.

Onun barəsində istintaq bu gün tamamlanıb. Həm Altay Göyüşova, həm də onun seçəcəyi müdafiəçisinə dekabrın 10-dan etibarən cinayət işi ilə tanış olmaq üçün vaxt məhdudiyyəti qoyulmadan Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində şərait yaradılacağı bildirilib.

Altay Göyüşova xəbərdarlıq edilib ki, əgər o istintaqa gəlməsə, cinayət işi qiyabi icraatda məhkəməyə göndərilə və barəsində qiyabi hökm çıxarıla bilər.

Qeyd edək ki, Altay Göyüşov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 281.2-ci (Dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar, təkrar və ya bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə haqqında qərar qəbul edilib.

O, istintaqdan qaçaraq Azərbaycan hüdudlarından kənarda gizləndiyi üçün barəsində ittiham elan edilməsi ilə bağlı axtarış elan olunub.
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin bu il 23 fevral tarixli qərarı ilə barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Sentyabrın 17-də ittihamın məzmununa əlavələr və dəyişikliklər edilərək Altay Göyüşovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 281.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilib.

Qeyd olunub ki, o, 20 aprel 2020-ci ildə “YouTube” internet platformasında “Düz Danışaq” adlı kanalda və 2 sentyabr 2024-cü il və 1 yanvar 2025-ci ildə “Altay Göyüşov” adlı Facebook kanalında qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında birləşərək Azərbaycanda qanuni əsaslarla formalaşmış və fəaliyyət göstərən mövcud hakimiyyətə qarşı zor tətbiqi çıxmağı təşviq edən açıq çağırışlar edib və yayıb.

Paylaş:
60

Aktual

Rəsmi

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Köşə

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Cəmiyyət

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ATƏT XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Avstriyaya gedib

Cəmiyyət

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Son xəbərlər

Masallıda marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

Bu gün, 18:01

Media nümayəndələri Şəkinin turizm imkanları ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 17:58

“Dövlət xidmətləri haqqında” qanun təsdiqlənib

Bu gün, 17:47

Daha bir küçədə avtobus zolağında minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 17:35

Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb

Bu gün, 17:25

Bir neçə bazarda nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:11

Ermənistan arxivləri açıqladı — və bilmədən Azərbaycanın otuz il ərzində dediklərini təsdiqləmiş oldu

Bu gün, 16:56

Altay Göyüşovun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb

Bu gün, 16:51

Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib

Bu gün, 16:34

“Nar” inklüziv cəmiyyətin qurulmasına dəstəyini davam etdirir

Bu gün, 16:19

Yağıntılı hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək? - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:54

İnam Kərimov Vyetnamda səfərdə olub - FOTO

Bu gün, 15:44

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən seminar-məşğələ keçirilir

Bu gün, 15:29

Goranboyda anasını və nənəsini öldürməkdə təqsirləndirilən yeniyetməyə hökm oxunub

Bu gün, 15:24

MİDA mənzillərinin qanunsuz satışını təşkil edən 12 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:14

Dövlət Məşğulluq Agentliyi xaricdə işləmək istəyənlər üçün vakansiya elan edib

Bu gün, 14:46

18 yaşlı qız dəm qazından boğuldu

Bu gün, 14:35

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

Bu gün, 14:11

Bayram günlərinin məzuniyyət dövrünə düşməsi ilə bağlı yeni QAYDA

Bu gün, 13:58

Uşağın doğulmasına görə kişilərə 14 gün ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:40
Bütün xəbərlər