Mətbuat Şurası jurnalist Şahin Babayevin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib
Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvləri Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini Şahin Babayevin vəfatı ilə bağlı başsağlığı yayıb.
1news.az-ın xəbərinə görə, paylaşımda qeyd olunub ki, Şahin Babayevin vaxtsız vəfatı media ictimaiyyəti üçün ağır itkidir. Mətbuat Şurası mərhumun ailəsinə, yaxınlarına və həmkarlarına dərin hüznlə başsağlığı verib, onların kədərini bölüşdüyünü bildirib.
“Allah rəhmət eləsin”, – deyə paylaşımda vurğulanıb.
