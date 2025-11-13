 Sabah Xətaidə qaz kəsiləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah Xətaidə qaz kəsiləcək

Qafar Ağayev17:15 - Bu gün
Sabah Xətaidə qaz kəsiləcək

Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

1news.az bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Xətai rayonu, H.Salmani küçəsində yeraltı qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə qoşulması işlərinin görülməsi məqsədilə noyabrın 14-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Təmir işləri aparılan müddətdə H.Salmani küçəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

Prezident bu qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi

Siyasət

Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH

Siyasət

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

“Yaşıl” və “Kəngərli” bazarlarında nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin xidmət səviyyəsi açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Natiq Məmmədli: İşimizi Prezidentin Azərbaycan dili ilə bağlı çağırışı istiqamətində qurmalıyıq

Günün aktual mövzusu: “Ənənəvi”, yoxsa “Rəqəmsal” reklamlara üstünlük verilir?

Son xəbərlər

Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 17:53

“Yaşıl” və “Kəngərli” bazarlarında nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:45

Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

Bu gün, 17:42

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin xidmət səviyyəsi açıqlanıb

Bu gün, 17:26

Sabah Xətaidə qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:15

Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH

Bu gün, 17:09

Prezident bu qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi

Bu gün, 16:51

Azərbaycan Prezidenti: Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək

Bu gün, 16:30

Dövlət Başçısı: Futbol üzrə U-20 Dünya çempionatının Azərbaycanda və Özbəkistanda təşkili ortaq tarixi nailiyyətdir

Bu gün, 16:26

Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir

Bu gün, 16:22

Kiberpolis “telegram”da azyaşlılara aid pornoqrafik videolar satan şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Bu gün, 16:16

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Bu gün, 16:13

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Bu gün, 15:20

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Bu gün, 15:09

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:02

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Bu gün, 14:59

Yeməklərdə dana adı ilə camış ətindən istifadə edən restorana protokol tərtib olundu

Bu gün, 13:51

Samir Nuriyev Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib - FOTO

Bu gün, 13:44

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:27
Bütün xəbərlər