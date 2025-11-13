 Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH

Qafar Ağayev17:09 - Bu gün
Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezidenti İlham Əliyev ötən gün Ceyhun Cəlilovu Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, Elxan İbrahimovu Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Natiq Ağayevi Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Orxan Mürsəlovu Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Elvin Paşayevi Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Vüqar Novruzovu Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Elşən Həsənlini Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul etdi

Dövlət başçısı qəbul zamanı çıxışında önəmli məsələlərə toxunub. Bu çıxışı məmurlara xəbərdarlıq kimi də qəbul etmək olar.

Prezidentin bu çıxışından təkcə rəhbər şəxslər yox, digər məmurlar dərs çıxarmalıdılar. Dövlət başçısı yeni rəhbər təyinatları zamanı keçirdiyi qəbulda məmurların fəaliyyət prinsiplərini bir daha aydın şəkildə ortaya qoyub.

Bu gün İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın regionları sürətlə inkişaf edir. Yollar çəkilir, infrastruktur yaxşılaşdırılır, yeni iş yerləri yaradılır və s. işlər görülür. Bu da rəhbər şəxslərin, məmurların, onların qohumlarının üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.

Onlar işlərini dövlət başçısının prinsiplərinə uyğun qursalar, bu halda bu inkişafa öz töhfələrini vermiş olacaqlar. Əgər məmurlar diqqətlərini görüləcək işlərə, regionların inkişafına ayırmaq əvəzinə öz sərvətlərini artırmağa ayırsalar, o bu həm onların özləri, həm də həmin region mənfi nəticələnəcək.

Bəzən səlahiyyətlərindən istifadə edən məmurlar elə fikirləşir ki, onun bu qanunsuz əməllərinə göz yumulacaq. Ancaq İlham Əliyevin bir neçə dəfə bu səpkili çıxışlarından görmək olar ki, dövlət başçısı baş verənlərdən məlumatlıdır və işini layiqincə icra etməyənlərə qarşı da heç bir güzəştə getmir.

Biraz keçmişə baxdığımızda öz vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə görə həbs olunan icra başçıları, məmurların fonunda bunu necə nəticələndiyini görmək olar.

Bəs məmurlar dövlət başçısının bu çıxışlarından hansı nəticələri çıxarmalıdır? İşlərini necə qurmalıdırlar?

Məzahir Əfəndiyev

Məsələ ilə bağlı 1news.az-a danışan Milli Məclisin deputatı Məzahir Əfəndiyev deyib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə dövlət qulluqçularını, məmurları və idarəçilik sahəsində fəaliyyət göstərən şəxsləri azərbaycançılıq prinsiplərinə, yüksək mənəvi və peşə mədəniyyətinə sadiq olmağa, özbaşınalıqdan, şəxsi mənfəət güdməkdən, vətəndaşlara yuxarıdan-aşağı münasibət göstərməkdən çəkinməyə çağırıb.

“Dünən Konstitusiyamızın qəbul edilməsinin 30-cu ildönümünün qeyd olunduğu bir gündə yeni təyinat almış dövlət icra nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan görüşdə ölkə başçısı bir daha dövlət idarəetmə sistemində əsas prinsipləri xatırladaraq, hər bir dövlət qulluqçusunun xalqın xidmətçisi olduğunu xüsusi vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, qanunun aliliyini təmin etmək, Prezidentin tapşırıqlarını Konstitusion vəzifə kimi qəbul etmək, idarəçilik prinsiplərini yüksək bilik və bacarıqla, ləyaqətlə yerinə yetirmək hər bir məmurun başlıca borcudur.

Bu çağırışlar, düşünürəm ki, ölkəmizdə dayanıqlı inkişafı hədəfləyən və idarəetmə strukturunda islahatların keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsinə yönəlmiş vacib mesajlar kimi dəyərləndirilməlidir”, - deyə deputat əlavə edib.

Paylaş:
95

Aktual

Rəsmi

Prezident bu qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi

Siyasət

Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH

Siyasət

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Siyasət

Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH

Azərbaycan Prezidenti: Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək

Dövlət Başçısı: Futbol üzrə U-20 Dünya çempionatının Azərbaycanda və Özbəkistanda təşkili ortaq tarixi nailiyyətdir

Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident: Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyil

Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Ərdoğan: Şəhidlərimizin bir-birinə qarışan qanları üzərində yüksələn hürriyyət sancağı Qarabağda dalğalanır

Ərdoğan: “Gürcüstan və Azərbaycanın bütün imkanları qəhrəmanlarımız üçün səfərbər edilib”

Son xəbərlər

Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 17:53

“Yaşıl” və “Kəngərli” bazarlarında nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:45

Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

Bu gün, 17:42

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin xidmət səviyyəsi açıqlanıb

Bu gün, 17:26

Sabah Xətaidə qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:15

Məmurlar, vəzifəli şəxslər Prezidentin çağırışlarından hansı nəticələr çıxarmalıdır? - Məzahir Əfəndiyevdən ŞƏRH

Bu gün, 17:09

Prezident bu qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi

Bu gün, 16:51

Azərbaycan Prezidenti: Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək

Bu gün, 16:30

Dövlət Başçısı: Futbol üzrə U-20 Dünya çempionatının Azərbaycanda və Özbəkistanda təşkili ortaq tarixi nailiyyətdir

Bu gün, 16:26

Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir

Bu gün, 16:22

Kiberpolis “telegram”da azyaşlılara aid pornoqrafik videolar satan şəxsləri saxlayıb - VİDEO

Bu gün, 16:16

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Bu gün, 16:13

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Bu gün, 15:20

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Bu gün, 15:09

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:02

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Bu gün, 14:59

Yeməklərdə dana adı ilə camış ətindən istifadə edən restorana protokol tərtib olundu

Bu gün, 13:51

Samir Nuriyev Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib - FOTO

Bu gün, 13:44

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:27
Bütün xəbərlər