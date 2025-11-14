 AMB 14 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 14 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:17 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9792 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1079 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9792

100 Rusiya rublu

2,1079

1 Avstraliya dolları

1,1104

1 Belarus rublu

0,5709

1 Bolqarıstan levi

1,0119

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1170

1 Çexiya kronu

0,0818

1 Çin yuanı

0,2397

1 Danimarka kronu

0,2650

1 Gürcü larisi

0,6284

1 Honq Konq dolları

0,2188

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2346

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1810

1 İsveçrə frankı

2,1469

1 İsrail şekeli

0,5270

1 Kanada dolları

1,2118

1 Küveyt dinarı

5,5432

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3244

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5149

1 Moldova leyi

0,1010

1 Norveç kronu

0,1699

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6029

1 Polşa zlotası

0,4676

1 Rumıniya leyi

0,3892

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3082

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3122

Türk lirəsi

0,0402

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0405

Yapon yeni

1,1009

Yeni Zelandiya dolları

0,9657

Qızıl

7145,3295

Gümüş

90,1731

Platin

2721,1135

Palladium

2462,5520

75

