 “Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

13:01 - Bu gün
“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Silk Way Group şirkətlər qrupunun baş ofisində regionun aparıcı yükdaşıma aviaşirkətlərindən biri olan Silk Way West Airlines və Azərbaycanın milli poçt operatoru “Azərpoçt” MMC arasında poçt logistikası, hava nəqliyyatı və elektron ticarət daşımaları sahələrində tərəfdaşlığı gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib.

Razılaşma beynəlxalq və daxili yükdaşımalar, poçtun çeşidlənməsi, anbar xidmətləri və logistikanın optimallaşdırılması kimi istiqamətlərdə strateji əməkdaşlıq çərçivəsini müəyyən edir. Hər iki tərəf təcrübə və infrastruktur imkanlarını birləşdirərək, poçt və yük axınlarının səmərəliliyini həm Azərbaycan daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda artırmağı hədəfləyir.

Memoranduma əsasən, Azərpoçt beynəlxalq poçt və elektron ticarət bağlamalarının Bakıya və digər istiqamətlərə daşınması üçün Silk Way West Airlines şirkətinin qlobal uçuş şəbəkəsindən istifadə edəcək. Nəticədə Silk Way West Airlines daşımaların həcmini artırmaq imkanı əldə edəcək, Azərpoçt isə ölkə daxilində çeşidləmə, emal və son ünvana çatdırılma xidmətlərini həyata keçirəcək.

Eyni zamanda, bu əməkdaşlıq hər iki tərəfin birgə logistika həlləri və müasir paylama modellərinin tətbiq etməyi planlaşdırdıqları Ələt Azad İqtisadi Zonasında yeni imkanlar yaradacaq. İlkin mərhələ çərçivəsində bütün poçt və e-ticarət bağlamalarının emalı üçün 12.000 kvadratmetr sahəsi olan tam avtomatlaşdırılmış e-ticarət terminalının yaradılması nəzərdə tutulur ki, bu da regional miqyaslı logistika əməliyyatlarının əsasını formalaşdıracaq.

Silk Way West Airlines şirkətinin vitse-prezidenti Vüqar Məmmədov qeyd edib: “Bu əməkdaşlıq Azərbaycanın poçt və logistika infrastrukturunun inkişafında mühüm mərhələdir. Azərpoçt ilə birləşərək biz e-ticarət logistikasında imkanlarımızı daha da genişləndirməyi və Ələt Azad İqtisadi Zonasının regional və qlobal yük axınları üçün əsas mərkəzə çevrilməsinə töhfə verməyi hədəfləyirik.”

“Azərpoçt” MMC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən İsi Mustafayev bildirib: “Silk Way West Airlines ilə əməkdaşlığımız beynəlxalq poçt əməliyyatlarının səmərəliliyini və sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, müştərilərimizə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə daha çevik və etibarlı çatdırılma xidmətləri təqdim etməyə imkan verəcək. Gələcəkdə Silk Way West Airlines və Azərpoçt rəqəmsal, əməliyyat və infrastruktur layihələri vasitəsilə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməyi, Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən mərkəzi logistika qovşağına çevrilməsi məqsədini dəstəkləməyi planlaşdırır”.

Silk Way West Airlines haqqında

Əsası 2012-ci ildə İpək yolunun qəlbi sayılan Bakıda qoyulmuş Silk Way West Airlines şirkəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanındakı Boeing 777F, 747-8F və 747-400F yük təyyarələrindən ibarət donanması ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə hər ay yüzlərlə uçuş həyata keçirir. Davamlılıq və səmərəlilik prinsiplərinə sadiq qalan Silk Way West Airlines 2030-cu ilə qədər donanmasını müasir Boeing 777F, Boeing 777-8F və Airbus A350F təyyarələri ilə yeniləməyi planlaşdırır. Aviaşirkət Avropa, MDB, Yaxın Şərq, Asiya və Amerika qitələrində 40-dan çox istiqamətə yükdaşıma xidmətləri göstərərək, illik 500 000 tondan artıq yük dövriyyəsini idarə edir.

Azərpoçt haqqında

Azərbaycanın yeganə milli poçt operatoru olan “Azərpoçt” MMC ölkə əhalisinin bütün təbəqələrinə və biznes subyektlərinə münasib tariflərlə poçt, e-ticarət və maliyyə xidmətləri təqdim edir. 1000-dən çox poçt şöbəsini əhatə edən geniş xidmət şəbəkəsi sayəsində şirkət ölkə üzrə etibarlı və effektiv poçt xidmətlərinin göstərilməsində mühüm rol oynayır.

Azərpoçt avtomatlaşdırma, rəqəmsallaşma və e-ticarət logistikası sahəsində infrastrukturunu modernləşdirməyə davam edir. Maliyyə xidmətləri, innovativ İT həlləri və beynəlxalq poçt tərəfdaşlıqlarını inteqrasiya etməklə, şirkət Azərbaycanın müasir və rəqəmsal iqtisadiyyata keçidini dəstəkləyən tammiqyaslı logistika və maliyyə operatoruna çevrilir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
2252

Aktual

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Cəmiyyət

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Qəbələdə tövlədə 10 ton ot bağlaması yanıb

Nizami rayonunda oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb

Azərbaycanla BƏƏ arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Rusiyadan ekstradisiya edilib

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli və Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

Suraxanıda üzərindən 10 kiloqram marixuana aşkarlanan narkokuryer saxlanılıb - VİDEO

Son xəbərlər

Ukraynada Türkiyə bayrağı altında üzən gəmi vuruldu: 16 türk xilas edildi

Bu gün, 17:59

Qəbələdə tövlədə 10 ton ot bağlaması yanıb

Bu gün, 17:51

Nizami rayonunda oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:40

Azərbaycanla BƏƏ arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

Bu gün, 17:32

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

Bu gün, 17:21

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Rusiyadan ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:07

Azərbaycanın həndbol millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında növbəti oyununu keçirib

Bu gün, 17:00

COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda müzakirə aparılıb

Bu gün, 16:41

“Burger King”in səhmləri əsas səhmdarın biznesdən vəsait çıxarmaq qərarı fonunda ucuzlaşıb

Bu gün, 16:25

Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:56

Kiberpolis sosial şəbəkələrdə dələduzluq edərək yüzlərlə şəxsi aldadan 4 nəfəri ifşa etdi - VİDEO

Bu gün, 15:49

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Bu gün, 15:32

Bakıda kondisioner və inşaat materialları oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:22

Dəmiryol Muzeyi bu tarixlərdə ziyarətə bağlı olacaq - ADY

Bu gün, 15:00

III kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 14:53

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Bu gün, 14:38

Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

Bu gün, 14:23

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Bu gün, 13:49

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:36
Bütün xəbərlər