 Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki 3 İstehsalat Birliyi ləğv edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki 3 İstehsalat Birliyi ləğv edilib

Qafar Ağayev17:03 - Bu gün
Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki 3 İstehsalat Birliyi ləğv edilib

Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyi, “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyi və “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyi ləğv edilib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

Sənədə əsasən, Elm və Təhsil Nazirliyi “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyinin, “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyinin və “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyinin ləğv edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq zəruri tədbirlər görməli və nəticəsi barədə Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidir.

Elm və Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu Qərardan irəli gələn digər məsələləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həll etməlidir.

Paylaş:
135

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Slovakiyada rəsmi səfərdədir

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Abbas Əraqçinin səfəri Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti “Global Infrastructure Partners” şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib

Cəmiyyət

Səfirlik: Makkinin səfəri ABŞ-lə Azərbaycanın uzunmüddətli müdafiə əməkdaşlığını möhkəmləndirdi

Cəmiyyət

Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasına üzvlər təyin edilib

Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki 3 İstehsalat Birliyi ləğv edilib

Bəzi satış obyektlərində mənşəyi məlum olmayan turşu növlərinin satışı aşkarlanıb

Bakıda şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev BƏƏ-nin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib - YENİLƏNİB

Market və təmir sexindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıb

Son xəbərlər

İlham Əliyev Slovakiyada rəsmi səfərdədir

Bu gün, 17:56

Azərbaycan və ABŞ dəniz mühəndisliyi sahəsində layihələri müzakirə ediblər

Bu gün, 17:49

Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasına üzvlər təyin edilib

Bu gün, 17:25

Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki 3 İstehsalat Birliyi ləğv edilib

Bu gün, 17:03

Bəzi satış obyektlərində mənşəyi məlum olmayan turşu növlərinin satışı aşkarlanıb

Bu gün, 16:45

Bakıda şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 16:16

Azərbaycan-Qırğızıstan Hökümətlərarası Komissiyasının 6-cı iclası keçirilib

Bu gün, 15:54

Turizm şirkətlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura tanışlıq səfərləri təşkil edilib

Bu gün, 15:40

Məhkumun anası cəzaçəkmə müəssisəsinə telefon keçirməyə cəhd etdi

Bu gün, 15:28

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 188 mənzil əlavə olunub

Bu gün, 15:14

Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə gələn ildən başlanacaq

Bu gün, 15:03

1news.az-ın əməkdaşı “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin qalibləri arasında

Bu gün, 15:00

Bu il ünvanlı xidmət göstərilən vergiödəyicilərinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:58

Medianın İnkişafı Agentliyi “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:45

Luvrda su boruları partladı: Kitablara ciddi ziyan dəydi

Bu gün, 14:27

Ceyhun Bayramov: Abbas Əraqçinin səfəri Azərbaycan–İran münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək

Bu gün, 14:11

ADY Yeni il bayramında rayonlararası istiqamətlər üzrə əlavə qatar reysləri təşkil edəcək

Bu gün, 14:00

Zərdabinin heykəli restoranın qapıçısı kimi görünür - Yazıçı Anardan TƏKLİF

Bu gün, 13:45

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:34

Bakıda və Abşeron yarımadasına düşən yağıntı aylıq normanın 98 faizini təşkil edib

Bu gün, 13:30
Bütün xəbərlər