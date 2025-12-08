Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasına üzvlər təyin edilib
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının üzvlərinin siyahısında dəyişiklik edilib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Sənədə əsasən, aşağıdakılar Şuranın üzvləri siyahısına daxil ediliblər:
- Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi Aparatının Makroiqtisadi proqnozlaşdırma və təhlil şöbəsi müdirinin müavini – iqtisadi statistika sektorunun müdiri Həsənov Ceyhun Rafiq oğlu
- Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş katibinin müavini – Hüquq və sosial tərəfdaşlıq şöbəsinin müdiri Hüseynzadə Samir Allahverən oğlu
- Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin hüquq məsələləri üzrə meneceri Abdullayev Cəlal Rövşən oğlu.