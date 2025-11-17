 Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Qafar Ağayev09:00 - Bu gün
Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

4. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

6. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

7. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

9. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
2574

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

“Yves Rocher Azerbaijan” yeni “Glow Énergie [C+]” seriyasını təqdim edir - FOTO

Cəmiyyət

18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

DYP telefonla danışan idmançının törətdiyi qəza barədə məlumat yayıb - VİDEO

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov ilk dəfə Mərkəzi Asiya XİN rəhbərlərinin görüşündə iştirak edib

Böyük Qayıdış: Ağdamın Xıdırlı kəndində daha 50 ailəyə mənzillərin açarları təqdim olunub

Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli və Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Son xəbərlər

18 noyabrda hava necə olacaq? - Proqnoz

Bu gün, 12:19

AZAL şarj cihazlarından istifadə qaydalarına dəyişiklik edir

Bu gün, 12:12

DYP telefonla danışan idmançının törətdiyi qəza barədə məlumat yayıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Bu gün, 11:24

“Azərbaycan bu gün 100 faizlik genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda lider mövqe tutur”

Bu gün, 10:56

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 10:47

XİN-dən 17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı PAYLAŞIM

Bu gün, 10:42

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:27

Masazırda sexdə qəza olub, 45 yaşlı kişinin əli amputasiya edilib

Bu gün, 10:19

Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:54

Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 09:34

Paytaxt rayonlarında müşavirələr keçirilir - FOTO

Bu gün, 09:30

Maştağa və Ramanada bu gün işıq kəsiləcək

Bu gün, 09:22

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13

İlham Əliyev 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə paylaşım edib

Bu gün, 09:05

Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günüdür

Bu gün, 09:03

Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:00

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

16 / 11 / 2025, 16:50

Şahin Seyidzadə: Prezidentin fikirləri Azərbaycan–Mərkəzi Asiya tərəfdaşlığının möhkəmləndiyini göstərir

15 / 11 / 2025, 21:04

Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

15 / 11 / 2025, 18:00
Bütün xəbərlər