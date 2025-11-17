AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, noyabrın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0402 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1027 manatadək, avro isə 1.9725 manata kimi ucuzlaşıb.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9725
|AUD
|1,1088
|BYN
|0,5709
|BGN
|1,0092
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1165
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2393
|DKK
|0,2642
|GEL
|0,6287
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2358
|SEK
|0,1795
|CHF
|2,1388
|ILS
|0,5261
|CAD
|1,2116
|KWD
|5,5402
|KZT
|0,324
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5132
|MDL
|0,1005
|NOK
|0,1681
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6025
|PLN
|0,4667
|RON
|0,3881
|RUB
|2,1027
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3068
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3129
|TRY
|0,0402
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,0994
|NZD
|0,9636
|XAU
|6932,813
|XAG
|86,4523
|XPT
|2644,937
|XPD
|2400,009
