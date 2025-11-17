 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, noyabrın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0402 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1027 manatadək, avro isə 1.9725 manata kimi ucuzlaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9725
AUD 1,1088
BYN 0,5709
BGN 1,0092
AED 0,4628
KRW 0,1165
CZK 0,0816
CNY 0,2393
DKK 0,2642
GEL 0,6287
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,2358
SEK 0,1795
CHF 2,1388
ILS 0,5261
CAD 1,2116
KWD 5,5402
KZT 0,324
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5132
MDL 0,1005
NOK 0,1681
UZS 0,0141
PKR 0,6025
PLN 0,4667
RON 0,3881
RUB 2,1027
RSD 0,0169
SGD 1,3068
SAR 0,4533
xdr 2,3129
TRY 0,0402
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,0994
NZD 0,9636
XAU 6932,813
XAG 86,4523
XPT 2644,937
XPD 2400,009
