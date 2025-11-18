 AMB 18 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 18 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % azalaraq 1,9719 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0923 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9719

100 Rusiya rublu

2,0923

1 Avstraliya dolları

1,1015

1 Belarus rublu

0,5709

1 Bolqarıstan levi

1,0081

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1160

1 Çexiya kronu

0,0816

1 Çin yuanı

0,2390

1 Danimarka kronu

0,2640

1 Gürcü larisi

0,6282

1 Honq Konq dolları

0,2184

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,2378

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1793

1 İsveçrə frankı

2,1401

1 İsrail şekeli

0,5211

1 Kanada dolları

1,2098

1 Küveyt dinarı

5,5418

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3255

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5126

1 Moldova leyi

0,1009

1 Norveç kronu

0,1681

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6026

1 Polşa zlotası

0,4656

1 Rumıniya leyi

0,3877

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3044

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3118

Türk lirəsi

0,0402

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0404

Yapon yeni

1,0963

Yeni Zelandiya dolları

0,9605

Qızıl

6820,5445

Gümüş

84,3770

Platin

2588,1055

Palladium

2336,5310

2477

