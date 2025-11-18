 AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

Qafar Ağayev10:11 - Bu gün
AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

“AZCON Holding” şirkətlərindən olan “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) 2025-ci ilin qış uçuş cədvəlini genişləndirərək London, Barselona, Milan, Male və digər şəhərlər də daxil olmaqla 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin sayını artırıb.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, yenilənmiş qrafikə əsasən, AZAL 2025-ci ilin oktyabr ayının sonundan etibarən Avropa, Yaxın Şərq və Asiyanın əsas marşrutlarında fəaliyyətini daha da gücləndirib.

2024-cü ilin qış mövsümü ilə müqayisədə 2025-ci ilin qış cədvəlində reyslərin tezliyi aşağıdakı kimi artırılıb:

– Milan, Mumbay, Nyu-Dehli, Kişineu və Daşkənd – hər istiqamət üzrə həftədə 7 reys (ötən il bu istiqamətlər üzrə 3–5 reys olub);

– Almatı, Ciddə və Astana – hər biri üzrə həftədə 5 reys (daha əvvəl bu marşrut üzrə 2–4 reys yerinə yetirilirdi);

– Barselona, London (Qetvik hava limanı) və Ər-Riyad – hər istiqamət üzrə həftədə 4 reys (ötən il 3 reysədək həyata keçirilirdi);

– Bişkek, Düşənbə, Male və Pekin – hər istiqamət üzrə həftədə 3 reys (daha əvvəl bu marşrut üzrə 2 reys icra olunurdu);

– Səmərqənd və Ürgənc – hər biri üzrə həftədə 2 reys (ötən il bu istiqamətlər üzrə uçuşlar yerinə yetirilmirdi).

Yeni cədvəl AZAL-ın dəyişən bazar tələblərinə çevik uyğunlaşan strategiyasını və Azərbaycanın Avropa ilə Asiyanın qovşağında mühüm nəqliyyat və turizm mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirmək məqsədini əks etdirir. Reyslərin tezliyinin artırılması Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu vasitəsilə transfer istiqamətlərin genişlənməsi, eyni zamanda Bakı hava limanını Qərb və Şərq arasında aparıcı nəqliyyat mərkəzi kimi seçən sərnişinlər üçün əlavə imkanlar yaradır.

Daha çevik uçuş cədvəli səyahət rahatlığını artırır: əlaqəli reyslər optimallaşdırılıb, uçuş və eniş vaxtları sərnişin rahatlığına uyğunlaşdırılıb. AZAL həm istirahət, həm də işgüzar səfərlər üçün üstünlük verilən istiqamətləri inkişaf etdirməyə davam edir və müasir təyyarə parkı ilə rəqabətədavamlı xidmətlər təklif edir.

Aviabiletləri aviaşirkətin rəsmi saytımobil tətbiqi vasitəsilə, həmçinin AZAL-ın kassaları və akkreditə olunmuş agentliklərdən əldə etmək mümkündür.

Paylaş:
1654

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Cəmiyyət

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

Leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

Bu gün, 13:08

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:48

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

Bu gün, 12:32

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bu gün, 12:29

“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

Bu gün, 12:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:09

“Bahar: Tikinti Təcrübəsi” — PMD və Kvan gənc memarları real tikinti prosesinə daxil edir - FOTO

Bu gün, 11:25

Azərbaycanın Milli Etalon Vaxtı - UTC (AZ) beynəlxalq səviyyədə təsdiqləndi

Bu gün, 10:37

BDYPİ-dən ötmə qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 10:34

Gəncədə 37 yaşlı kişini bıçaqlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:22

AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

Bu gün, 10:11

Məhkəmə iclas katibi vəzifəsinə qəbul olunan şəxslərin dairəsi genişləndirilir

Bu gün, 10:02

“Yeni Corolla Cross” yenilənmiş SUV üslubu ilə qarşınızdadır

Bu gün, 09:53

Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” festivalının açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 09:35

Dəmir yolundan 67 min manatlıq dəmir oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 09:32

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti enib

Bu gün, 09:18

AMB 18 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:57

Ukraynada Türkiyə bayrağı altında üzən gəmi vuruldu: 16 türk xilas edildi

17 / 11 / 2025, 17:59
Bütün xəbərlər