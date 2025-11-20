 20 noyabra olan valyuta məzənnələri açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
20 noyabra olan valyuta məzənnələri açıqlandı

09:13 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9581 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1111 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9581
AUD 1,1025
BYN 0,5709
BGN 1,0013
AED 0,4628
KRW 0,1157
CZK 0,081
CNY 0,2389
DKK 0,2622
GEL 0,6288
HKD 0,2184
INR 0,0192
GBP 2,2198
SEK 0,1779
CHF 2,1072
ILS 0,5202
CAD 1,2095
KWD 5,533
KZT 0,3278
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,513
MDL 0,1005
NOK 0,1668
UZS 0,0142
PKR 0,6041
PLN 0,4633
RON 0,3849
RUB 2,1111
RSD 0,0167
SGD 1,3
SAR 0,4533
xdr 2,3088
TRY 0,0401
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,0799
NZD 0,9534
XAU 6927,73
XAG 87,2023
XPT 2654,542
XPD 2379,031
