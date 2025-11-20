20 noyabra olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9581 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1111 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9581
|AUD
|1,1025
|BYN
|0,5709
|BGN
|1,0013
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1157
|CZK
|0,081
|CNY
|0,2389
|DKK
|0,2622
|GEL
|0,6288
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2198
|SEK
|0,1779
|CHF
|2,1072
|ILS
|0,5202
|CAD
|1,2095
|KWD
|5,533
|KZT
|0,3278
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,513
|MDL
|0,1005
|NOK
|0,1668
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6041
|PLN
|0,4633
|RON
|0,3849
|RUB
|2,1111
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3088
|TRY
|0,0401
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,0799
|NZD
|0,9534
|XAU
|6927,73
|XAG
|87,2023
|XPT
|2654,542
|XPD
|2379,031
