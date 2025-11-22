 Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

15:36 - Bu gün
Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Ədliyyə Nazirliyində Ədliyyə işçilərinin peşə bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, tədbirdə Nazirliyin rəhbərliyi, struktur qurumların nümayəndələri, həmçinin ədliyyə fəaliyyətinin inkişafında fərqlənən əməkdaşlar iştirak ediblər.

Mərasimdən öncə Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla anılıb, məzarı önünə gül dəstələri qoyulub. Daha sonra Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş Vətən övladlarının xatirəsi yad edilib, məzarları önünə tər güllər düzülüb.

Nazirliyin inzibati binasında davam edən tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunub.

Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov çıxış edərək əməkdaşları peşə bayramı münasibətilə təbrik edib, bütün əməkdaşlara uğurlar arzulayıb. Nazir ölkəmizdə hüquq sisteminin modernləşdirilməsi, ədliyyə sahəsində həyata keçirilən institusional və rəqəmsal islahatlar, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin səmərəliliyinin və operativliyinin artırılması istiqamətində görülən tədbirlər barədə danışıb. O bildirib ki, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə aparılan genişmiqyaslı islahatlar ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinə yeni dinamika qazandırıb və bu istiqamətdə əldə olunan nəticələr qarşıya qoyulan yeni hədəflərin reallaşdırılması üçün möhkəm baza formalaşdırıb.

Daha sonra Fərid Əhmədov 23 iyun – Dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 iyun 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilmiş ədliyyə orqanlarında çalışan əməkdaşlara medalları təqdim edib. Həmçinin nazir “Azərbaycan Respublikası ədliyyə orqanları işçilərinin təltif edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2025-ci il tarixli Sərəncamını səsləndirib.

Tədbirin sonunda qulluqda xüsusi fərqləndiklərinə və səmərəli fəaliyyətlərinə görə ədliyyə nazirinin müvafiq əmri ilə təltif olunmuş bir qrup əməkdaşa “Ədliyyə sahəsində fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı, döş nişanları, fəxri fərmanlar və təşəkkürlər təqdim edilib.

Qeyd edək ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin imzaladığı müvafiq Sərəncama əsasən, 22 noyabr Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur.

Paylaş:
851

Aktual

Siyasət

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Rəsmi

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Dəmiryol Muzeyi bu tarixlərdə ziyarətə bağlı olacaq - ADY

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Nazir: Tam ştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Son xəbərlər

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Bu gün, 18:02

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Bu gün, 17:30

Şair Arif Buzovnalı dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:55

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Bu gün, 16:38

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:09

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Bu gün, 15:36

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

Bu gün, 15:18

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 14:48

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 14:19

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 14:01

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:55

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 13:21

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 12:57

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:35

İlham Əliyev dərman preparatları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:03

Qızıl yenidən bahalaşıb

Bu gün, 11:57

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:33

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:59

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 10:33

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Bu gün, 10:13
Bütün xəbərlər