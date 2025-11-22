 Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Baytarlıq Klinikası ilə tanış olublar - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Baytarlıq Klinikası ilə tanış olublar - FOTO

09:59 - Bu gün
Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Baytarlıq Klinikası ilə tanış olublar - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində yaradılmış Baytarlıq Klinikası ilə tanış olublar.

1news.az xəbər verir ki, yeni istifadəyə verilmiş klinikada heyvanların müayinəsi və müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş kabinetlər, laboratoriyalar və müasir tibbi avadanlıqlar barədə məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, klinika həm regionda ev və çöl (vəhşi) heyvanlarının sağlamlığının qorunmasına xidmət edir, həm də universitetin Baytarlıq ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün praktiki vərdişlərin formalaşdırılması baxımından mühüm tədris bazası rolunu oynayır. Leyla Əliyeva bu ixtisasda təhsil alan tələbələr və müəllim heyəti ilə görüşüb, onların fikirlərini dinləyib, baytarlıq sahəsində kadr hazırlığı istiqamətində həyata keçirilən işlərlə yaxından tanış olub.

Paylaş:
3922

Aktual

Siyasət

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Rəsmi

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Son xəbərlər

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Bu gün, 18:02

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Bu gün, 17:30

Şair Arif Buzovnalı dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:55

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Bu gün, 16:38

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:09

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Bu gün, 15:36

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

Bu gün, 15:18

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 14:48

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 14:19

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 14:01

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:55

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 13:21

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 12:57

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:35

İlham Əliyev dərman preparatları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:03

Qızıl yenidən bahalaşıb

Bu gün, 11:57

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:33

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:59

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 10:33

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Bu gün, 10:13
Bütün xəbərlər