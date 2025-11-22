 Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

10:59 - Bu gün
Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Həftəsonları respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artması təhlükəsizlik məsələlərini daha da aktuallaşdırır. Nəzarət-profilaktik tədbirlər gücləndirilsə də, bəzi sürücülərin tələskənliyi və diqqətsizliyi məhz bu günlərdə yol qəzalarının baş verməsinə səbəb olur.

Həftəsonu istirahətinin təhlükəsiz keçməsi hər bir sürücünün yolda nümayiş etdirdiyi məsuliyyətli davranışdan asılıdır. Səfərə çıxmağı planlaşdıran sürücülərə bir daha xatırladırıq ki, nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşmək, ara məsafəsini gözləməmək, sürət həddini aşmaq, ötmə və manevr qaydasını pozmaq qəza riskini ciddi şəkildə artırır".

"Unutmayaq ki, yolda qaydalara əməl etmək yalnız hüquqi öhdəlik deyil, həm də özümüzü və sevdiklərimizi qorumağın ən sadə və vacib yoludur",- məlumatda qeyd edilib.

Paylaş:
3267

Aktual

Siyasət

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Rəsmi

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Lənkəranda fermada iki nəfərin yanmış meyiti tapılıb, araşdırma aparılır

Kiberpolis sosial şəbəkələrdə dələduzluq edərək yüzlərlə şəxsi aldadan 4 nəfəri ifşa etdi - VİDEO

Bakıda kondisioner və inşaat materialları oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Son xəbərlər

Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən “Lake Hotel”in icarədarı həbs edilib

Bu gün, 18:02

Bakıda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilmişdir - FOTO

Bu gün, 17:30

Şair Arif Buzovnalı dəfn olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:55

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Bu gün, 16:38

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:09

Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd edilib - FOTO

Bu gün, 15:36

Yasamaldakı yanğın zamanı həyatını itirən Könül Vəlibəyli ilə bağlı məşhur dostlarından paylaşım

Bu gün, 15:18

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 14:48

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 14:19

Vahid Əziz “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 14:01

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:55

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 13:21

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Bu gün, 12:57

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:35

İlham Əliyev dərman preparatları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:03

Qızıl yenidən bahalaşıb

Bu gün, 11:57

Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:33

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:59

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 10:33

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Bu gün, 10:13
Bütün xəbərlər