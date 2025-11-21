 Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Qafar Ağayev10:38 - Bu gün
Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

2025-ci ilin 21 noyabr tarixində Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət qrup Azərbaycan paytaxtına səfər edib.

1news.az xəbər verir ki, Bu səfər 21–22 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ermənistan paytaxtına səfərinə cavab olaraq həyata keçirilir. Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 8 avqustda Vaşinqtonda qəbul edilmiş Birgə Bəyanatdan sonra müəyyənləşdirilmiş sülh gündəliyi çərçivəsində dialoqu davam etdirirlər.

Həmçinin oxuyun:

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin İrəvanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Paylaş:
931

Aktual

Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

İqtisadiyyat

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:57

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 16:52

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

Bu gün, 16:51

Dubay aviaşousunda Hindistanın “Tejas” qırıcısı qəzaya uğrayıb

Bu gün, 16:39

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:32

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

Gəncə və Göygölün bir sıra ticarət obyektlərində saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:14

İsa Həbibbəyli: “Mərkəzi Elmi Kitabxana dünyanın 120 kitabxanasına qoşulub”

Bu gün, 15:52

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:49

Rəhman Hacıyev “AmCham Azərbaycan”-ın “Lead Talk” sessiyasında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:25

Hərbi attaşelər Milli Aviasiya Akademiyasını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 15:09

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

Bu gün, 15:05

Bakıda turizm şirkətindən 20 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 14:52

Binəqədidə hotelin işçilərinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - ADLAR

Bu gün, 14:29

Bakıda xadimə çalışdığı evdən 50 min manatlıq qızıl oğurlayıb

Bu gün, 14:22

ETX: ölkə üzrə 859 kompüterin sistemi zərərli proqram təminatına yoluxub

Bu gün, 14:07

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:49

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Bu gün, 13:48

Bakıda 4 nəfəri cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:38

İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər