 Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşım edənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşım edənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək

10:22 - Bu gün
Sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşım edənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək

Sosial şəbəkədə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar və çağırışların edilməsinə görə cərimə və cəzalar müəyyən edilir.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin "Xırda xuliqanlıq" maddəsinə yeni hissələr əlavə olunması təklif edilir.

Qanun layihəsi Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və İnsan hüquqları komitələrinin birgə iclasında müzakirə olunub.

Sənədə əsasən, internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində kütləvi nümayiş etdirildiyi halda ictimai mənəviyyatı təhqir edən, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərin edilməsinə, yəni əxlaqsız ifadələrin səsləndirilməsinə ve ya belə məzmun təəssüratı yaradan jestlərin edilməsinə, yaxud insan bədəninin hissələrinin əxlaq normalarına ve milli-mənəvi dəyərlərə zidd formada göstərilməsinə görə 500 manatdan 1 000 manatadək məbləğdə cərimə ediləcək, işin hallarına görə, pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bu tədbirlərin tətbiqi kifayət sayılmadıqda, 30 günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq.

Təklifə əsasən, nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbeh almış şəxs tərəfindən inzibati tənbeh vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə 1 000 manatdan 2 000 manatadək məbləğdə cərimə ediləcək, işin hallarına görə, pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bu tədbirlərin tətbiqi kifayət sayılmadıqda, bir aydan iki ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq.

Məcəlləyə əlavə edilən qeydə görə, müvafiq maddələr həmin maddələrdə göstərilən əməllər Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olmadıqda tətbiq ediləcək.

Paylaş:
2614

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

1news TV

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Siyasət

Prezident TDT-yə üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

Son xəbərlər

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:31

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:27

Nigar Məmmədova: “Süni intellekt və rəqəmsallaşma inklüzivliyi təmin edən əsas vasitələrdən biridir” - FOTO

Bu gün, 17:24

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

Bu gün, 17:07

Slovakiya səfiri Sahibə Qafarova ilə görüşdən paylaşım edib

Bu gün, 16:45

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 16:42

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Bu gün, 16:17

Azərbaycan və Slovakiya arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 15:45

Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun “Köhnə Gəncə” hissəsində təmizlik işləri aparılır

Bu gün, 15:30

Şəkərli diabet riskiniz varsa, qarşısını ala və ya gecikdirə bilərsiniz - Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi

Bu gün, 15:03

Ötən həftə 1 527 hektar ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:51

Taksi sürücüsü adı altında narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:35

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:08

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında ədliyyə sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb - FOTO

Bu gün, 13:52

Azərbaycan XİN COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

Bu gün, 13:40

Avtomobil alqı-satqısı adı altında 21 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 13:39

“Zita və Gita”nın aktyoru dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:28

Qrant qazanmış özəl bağçaların siyahısı açıqlandı

Bu gün, 13:19

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Bu gün, 12:59

İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər