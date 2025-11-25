 AMB 25 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB 25 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
AMB 25 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 1,9576 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1644 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9576
AUD 1,0971
BYN 0,5709
BGN 1,0011
AED 0,4628
KRW 0,1153
CZK 0,081
CNY 0,2396
DKK 0,2621
GEL 0,6291
HKD 0,2186
INR 0,0191
GBP 2,2267
SEK 0,1778
CHF 2,1007
ILS 0,5212
CAD 1,204
KWD 5,5314
KZT 0,3271
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5116
MDL 0,0994
NOK 0,1658
UZS 0,0142
PKR 0,6019
PLN 0,462
RON 0,3848
RUB 2,1644
RSD 0,0167
SGD 1,303
SAR 0,4533
xdr 2,3053
TRY 0,0401
TMT 0,4857
UAH 0,0401
JPY 1,0842
NZD 0,9519
XAU 7040,822
XAG 87,5847
XPT 2652,187
XPD 2385,313
Paylaş:
61

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Futbol

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib

Cəmiyyət

Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür

İqtisadiyyat

AMB 25 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızıl yenidən bahalaşıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Nazir: Azərbaycanda sosialyönlü xərclər gələn il də əsas prioritetlər sırasında olacaq

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

İqtisadiyyat naziri: ÜDM-in artımı tamamilə qeyri-neft-qaz sektoru hesabına təmin olunur

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Son xəbərlər

Samirə Əfəndi: Ora düşmənlik etməyə yox, ölkəmi təmsil etməyə getmişdim - VİDEO

Bu gün, 13:13

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:39

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Bu gün, 12:36

Nazir müavini: AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı hesabat tam təqdim olunacaq

Bu gün, 12:28

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Bu gün, 12:23

Ələt qəsəbəsində gizlədilmiş narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 12:19

Kəlbəcərdə konsert və atəşfəşanlıq olacaq

Bu gün, 12:10

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Bu gün, 12:06

İran vətəndaşlarından narkotik alan şəxslər tutulub

Bu gün, 11:59

“ASAN Könüllüləri” Təşkilatına yeni sədr seçilib

Bu gün, 11:40

Bakıda ana 3 günlük körpəsini dənizə ataraq öldürüb

Bu gün, 11:29

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Bu gün, 11:22

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:14

“Övladımın əşyalarını verdilər, qan içindədir” - VİDEO

Bu gün, 11:02

Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:55

Sarı dənizdə ABŞ-yə məxsus PUA qəzaya uğrayıb

Bu gün, 10:45

Kamaləddin Qafarov: “Kəlbəcər yenidən inşa olunur”

Bu gün, 10:18

Emin Əmrullayev özbəkistanlı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 10:02

Azərbaycan neftinin qiyməti yüksəlib

Bu gün, 09:48

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 09:33
Bütün xəbərlər