 “ASAN Könüllüləri” Təşkilatına yeni sədr seçilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“ASAN Könüllüləri” Təşkilatına yeni sədr seçilib

Qafar Ağayev11:40 - Bu gün
“ASAN Könüllüləri” Təşkilatına yeni sədr seçilib

24 noyabr 2025-ci il tarixində “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının növbəti hesabat qurultayı keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirilib ki, “ASAN Könüllüləri” Təşkilatı bu siyasətin uğurlu təzahürlərindən biridir və təşkilat tərəfindən həyata keçirilən çoxsaylı layihələr minlərlə gəncin bilik, bacarıq və intellektual potensialının inkişafına xidmət edib.

Ümumi Yığıncaqda qəbul edilən qərara əsasən Aysiman Quliyeva yekdilliklə Təşkilata yeni sədr seçilib.

19 dekabr 2013-cü il tarixində təsis olunmuş “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının əsas missiyası könüllülərin kadr kimi formalaşmasına şərait yaratmaqla dövlətimizin dayanıqlı inkişafı üçün çalışan, cəmiyyətə faydalı gənc vətəndaşlar qazandırmaqdır. Bu prosesə indiyədək 44 000-ə yaxın könüllü qoşulub. Təşkilat tərəfindən 6500-dən çox təlim, 850-dən çox yerli və beynəlxalq layihə icra olunub, 3400-dən çox könüllü “ASAN Kadr” portalı vasitəsilə işlə təmin edilib.

Paylaş:
57

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Futbol

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər Şəhəri Günü münasibətilə paylaşım edib

Cəmiyyət

Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür

Cəmiyyət

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Nazir müavini: AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı hesabat tam təqdim olunacaq

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğın hadisəsinə dair cinayət işi başlanıb

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

Son xəbərlər

Samirə Əfəndi: Ora düşmənlik etməyə yox, ölkəmi təmsil etməyə getmişdim - VİDEO

Bu gün, 13:13

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:39

Bir vəkilin fəaliyyətinə xitam verildi

Bu gün, 12:36

Nazir müavini: AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı hesabat tam təqdim olunacaq

Bu gün, 12:28

Bu gündən Bakının və Abşeronun bəzi ərazilərində su 4 günlük fasiləylə veriləcək

Bu gün, 12:23

Ələt qəsəbəsində gizlədilmiş narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 12:19

Kəlbəcərdə konsert və atəşfəşanlıq olacaq

Bu gün, 12:10

Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

Bu gün, 12:06

İran vətəndaşlarından narkotik alan şəxslər tutulub

Bu gün, 11:59

“ASAN Könüllüləri” Təşkilatına yeni sədr seçilib

Bu gün, 11:40

Bakıda ana 3 günlük körpəsini dənizə ataraq öldürüb

Bu gün, 11:29

İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədrini təbrik edib

Bu gün, 11:22

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:14

“Övladımın əşyalarını verdilər, qan içindədir” - VİDEO

Bu gün, 11:02

Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:55

Sarı dənizdə ABŞ-yə məxsus PUA qəzaya uğrayıb

Bu gün, 10:45

Kamaləddin Qafarov: “Kəlbəcər yenidən inşa olunur”

Bu gün, 10:18

Emin Əmrullayev özbəkistanlı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 10:02

Azərbaycan neftinin qiyməti yüksəlib

Bu gün, 09:48

“Qarabağ” bu gecə “Napoli”ilə qarşılaşacaq

Bu gün, 09:33
Bütün xəbərlər